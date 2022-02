Las escuelas infantiles municipales de Pamplona serán gratuitas

12 escuelas infantiles municipales de campaña de prematrícula. El millar de escolares de 0-3 años que sean admitidos sólo pagarán el comedor, si hacen uso de ello, que tendrá un coste de entre 25 y 84 según el nivel de renta. Lasde Pamplona volverán a ser gratuitas el curso 2022-2023. Así lo ha confirmado el concejal de Educación, Fernando Sesma, en la presentación de la. El millar de escolares de 0-3 años que sean admitidos sólo pagarán el comedor, si hacen uso de ello, que tendrá un coste de entre 25 y 84 según el nivel de renta.

No ocurre lo mismo con las cinco escuelas públicas dependientes del Gobierno de Navarra, que sólo serán gratuitas para las rentas bajas. En Nuestra Señora de los Ángeles, Ninia Etxea, Nuestra Señora de Roncesvalles, San Jorge y Santa Teresa las rentas per cápita inferiores 6.500 euros no pagarán cuotas mensuales y tampoco el comedor.

reapertura de la escuela Infantil de Medebaldea y la puesta en marcha de la nueva de Lezkairu, se amplía en número de plazas en un 22,5% y aumenta también la cantidad de barrios presentes en la oferta, además de consolidar la gratuidad para las familias de todo el ciclo 0-3 años. El próximo 1 de marzo comienza el plazo de preinscripción para las 1.069 plazas disponibles para el curso 2022-2023 en las 12 las escuelas infantiles del Ayuntamiento de Pamplona.

A partir del lunes 21 se podrá solicitar cita previa para realizar presencialmente la preinscripción para las plazas disponibles; para quienes deseen hacerla on line, la preinscripción se puede hacer de forma telemática con cl@vePIN o DNI electrónico. El periodo de preinscripción se extenderá entre el 1 y el 15 de marzo y las familias podrán solicitar inicialmente hasta dos opciones, aunque la segunda solo se considerará si quedan plazas disponibles tras adjudicar las solicitadas como primera opción. Concluido el periodo de preinscripción y el proceso de valoración, las listas provisionales y de espera se harán públicas el 9 de mayo.

La red de Escuelas Infantiles Municipales dispone para el próximo curso de 952 plazas en jornada completa y 117 en media jornada. La red oferta líneas de castellano, euskera, castellano con actividades en inglés y euskera con actividades en inglés, un diseño alineado con los datos del estudio sociológico realizado en 2019 con respecto al impulso del inglés en los centros y al porcentaje de plazas en lengua vehicular euskera. Las Escuelas Infantiles Municipales iniciaron su andadura en 1979 y desde entonces desarrollan un proyecto pedagógico propio en continuo proceso de mejora. En el curso 2022-2023 la red contará con 12 escuelas gracias a la puesta en funcionamiento de la nueva EI de Lezkairu y la reapertura de la de Mendebaldea, que actualmente está cerrada por obras de adecuación.

El proceso de acceso a las doce escuelas de la red municipal y a las cinco que gestiona el Gobierno de Navarra comienza este próximo lunes, y es común a todas ellas. El periodo de preinscripción abarca del 1 al 15 de marzo. Este trámite se puede hacer de forma telemática en la web municipal o bien de manera presencial. En este último caso es necesario solicitar cita previa en el Teléfono de Atención Ciudadana 010 o 948 420 100, a través de la web de Escuelas Infantiles Municipales o en www.pamplona.es (Sede Electrónica). Una vez gestionada la cita, las personas interesadas deberán acudir a la antigua estación de autobuses (entrada por calle Tudela), para entregar la documentación.

El acceso a la red se establece dependiendo de un baremo de puntuación que se acredita documentalmente y que atribuye un número de puntos prefijado según la composición y empadronamiento de la unidad familiar, la situación laboral o académica de los progenitores o tutores legales, la renta familiar disponible y otras situaciones de necesidades personales, familiares o sociales graves, debidamente justificadas. En los folletos buzoneados a las familias con niños y niñas en edad de acceder a este servicio, y en la información recogida en las webs www.pamplona.es/escuelasinfantiles y en www.navarra.es, se detalla la documentación que acredita formalmente cada una de esta circunstancias y se especifica de forma detallada la puntuación que otorga cada una de ellas.

La publicación de listas de admisión provisional y de espera se realizará el 9 de mayo y tras unos días para reclamaciones, las listas definitivas se harán públicas el 23 de mayo. No se realizará comunicación individual de la admisión. Luego ya cada familia aceptada en un centro tendrá del 23 al 27 de mayo para realizar la matricula en la correspondiente escuela infantil. El inicio oficial del curso será el 16 de agosto.