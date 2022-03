Ainhoa Hermoso abre un estudio de balletfit en Pamplona

El balletfit es una modalidad para ponerse en forma que combina la danza clásica "llevada al lado más fitness, con trabajo de pilates y relajación", explica la joven navarra Ainhoa Hermoso Legaz. Esta bailarina de 25 años acaba de abrir un estudio que lleva su nombre, en la calle Tajonar número 1 de Pamplona, en la rotonda de los Edificios Inteligentes.

Ainhoa Hermoso lleva toda su vida dedicada al ballet. "Con 4 años ya me gustaba bailar y ya en la adolescencia tenía claro que quería dedicarme profesionalmente a ello", relata. Con 18 años entró en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma de Madrid, becada por el Gobierno de Navarra. "Cuando completé mi formación empecé a moverme para participar en audiciones y entrar en alguna compañía de danza, pero llegó la pandemia y el mundo del espectáculo se paralizó", recuerda.

Así que esta joven decidió encaminar su futuro profesional hacia la enseñanza. "Me interesaba ayudar a otras personas. Estuve trabajando en varios gimnasios y me di cuenta que servía para dar clase. Me gustaba", señala Ainhoa. Su inquietud personal y profesional le ha llevado a montar este proyecto empresarial donde une la pasión por la danza, con la salud y el fitness. "Mis clases ayudan a mantenerse en forma, aliviar dolores musculares causados por estrés de trabajo u otras patologías, socializar y sentirse bien con ellos mismos", resume.

De momento, Ainhoa Hermoso ofrece seis tipos de actividades: balletfit, posing, pilates, espalda sana, hipopresivos y stop & reset. "El balletfit es una clase coreografiada de 45 minutos. Aunque son movimientos de ballet clásico, se hacen con música actual. Primero se trabaja en barra para el fortalecimiento de la musculatura. Después se hacen actividades cardiovasculares, de pilates y relajación. No es necesario tener conocimientos previos de danza", comenta.

Una modalidad poco conocida pero que cada vez tiene mayor demanda es el posing. "Lo practican personas del mundo del culturismo. Son técnicas de percepción corporal, el movimiento armónico, la respiración... Tiene mucha correlación con el mundo de la danza", señala Ainhoa.