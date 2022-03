Días difíciles en los puestos de Landaben

ambiente en el mercadillo de mañana estaba oscura debido a las nubes y la gente con sus carros de la compra se paseaba por los distintos puestos. Sin embargo, había menos colas de lo normal y los carteles de los precios marcaban números más elevados que la semana anterior. A pesar de las noticias sobre la subida de los precios y la escasez de productos, a las diez de la mañana varias personas ya andaban por el polígono. Son muchos quienes esperan al domingo para bajar a comprar los diferentes productos que se ofrecen en este mercado: embutidos, frutas, verduras, quesos... Elde Landaben este fin de semana era diferente al habitual. Lay la gente con sus carros de la compra se paseaba por los distintos puestos. Sin embargo, habíay los carteles de los precios marcaban números más elevados que la semana anterior. A pesar de las noticias sobre la subida de los precios y la escasez de productos, a las diez de la mañana varias personas ya andaban por el polígono. Son muchos quienes esperan al domingo para bajar a comprar los diferentes productos que se ofrecen en este mercado: embutidos, frutas, verduras, quesos...

Tanto vendedores como clientes eran conscientes de la situación actual y de cómo va a repercutir en sus compras. “Todo ha subido de precio, sobre todo las verduras, pimientos verdes, calabacines, alubias y esas cosas. Además, las cosas que solemos traer de Almería no han podido llegar porque allí no les han dejado ni cargar los camiones”, explicaba Ana Rosa Lacarra. En su puesto de frutas y verduras la gente esperaba a ser atendida y a pesar de las dificultades los clientes podían encontrar todos los productos. “Hemos conseguido que esta semana no nos falte de nada, a ver cómo hacemos la semana que viene”, añadía. “Si nosotros compramos más caro tenemos que venderlo también más caro. La gente puede pensar que somos nosotros los que subimos los precios porque queremos, pero esto lo notamos todos”, comentaba.

J.C. CORDOVILLA

Mario Tunubalu y Beatriz Urriza, en el puesto de al lado, explicaban lo mismo. “La fruta y la verdura ahora la tenemos más cara y hay clientes que vienen, ven el precio y se van sin comprar”. Comentaban también que en general había menos gente que otros días. “Si esto no se arregla pronto no sé que tendremos que hacer”, añadían.

María Jesús Leoz se había acercado al mercado como cualquier otra semana para hacer la compra y se encontró con que los productos a por los que iba habían aumentado su precio. “Las alubias verdes, por ejemplo, hoy me han costado 2,50 euros y la semana pasada las compré por 1,90 euros. Las alcachofas están a 4,00 euros, más que cualquier día”, comentaba mientras empujaba el carro con los productos. “Todavía puedo pagarlo y es que, al final, es la compra para toda la semana, así que vengo igual. Pero como esto suba mucho no sé qué podremos hacer”, explicaba.

Ella entendía la situación de los vendedores y se mostraba preocupada por cómo van a ir las cosas. “Es normal que todo este más caro, sube todo, la luz, el gas, la gasolina, a esta gente le cuesta más venir aquí y poder ofrecer estos productos”.

Por su parte, Rosana Ruiz sí había notado la escasez: “Yo siempre vengo a comprar claveles y hoy no hay ninguno. No les han traído por la huelga de transportes”.

Idoya Glaskoaga, de Quesos Bikain, comentaba que el mercadillo de Landaben necesita un impulso. “Hay que hacer hincapié en la importancia de la venta directa. Este es el escaparate para muchos pequeños productores”, explicaba. Ella elabora los quesos en casa y se ha visto perjudicada por la subida del precio de la luz. “Es casi como pagar otro sueldo”.