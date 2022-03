Alma Libre, la nueva tienda de ropa del Casco Antiguo

Alma Libre, la nueva tienda de moda mujer de la calle Comedias número 17 de Pamplona. El establecimiento toma el relevo de Serendia, la tienda que durante tres años ha estado en la calle Chapitela. Su dueña es Sandra Erce, que no ha querido abandonar el Cambio de ubicación, de nombre y también un paso más en el estilo de sus llamativas y rompedoras camisetas, chupas de cuero y faldas de tul. Así es, la nueva tienda de moda mujer de la. El establecimiento toma el relevo de, la tienda que durante tres años ha estado en la calle Chapitela. Su dueña es, que no ha querido abandonar el Casco Antiguo en su nueva etapa.

Las faldas de tul son como nuestro logo. En el maniquí siempre hay una”, asegura. La inauguración de Alma Libre ha coincidido con carnavales , pero Sandra Erce aclara que las camisetas y jerseys con estampados de Marilyn Monroe o con personajes de cómics no son de carnavales, “sino para uso diario”. “. En el maniquí siempre hay una”, asegura.

Sandra Erce señala que aprovechando el traslado, ha decidido cambiar el nombre de la tienda “porque a algunas clientas les costaba aprenderse Serendia”. “Me encanta escribir. Es mi gran afición. Y el texto más bonito que he creado en mi vida se titula ‘Alma libre’ y creo que el estilo de mi ropa se identifica con este tipo de personas, que son muy libres para aceptar todo este rollo loco que tenemos”, relata Sandra.

En sus inicios Serendia tenía ropa “más normalita”. Sin embargo, su dueña se dio cuenta que las prendas “diferentes” eran las primeras que se vendían. Así que fue aumentando los pedidos. “Yo no me imaginé jamás que iba a tener una tienda así”, asegura. Ahora ha dado un paso más y ha introducido cazadoras de cuero decoradas con flores, calaveras, corazones o arcoiris. “El otro día traje una cazadora y mi compañera, Eva, me decía, ‘que se te está yendo la olla’. Pues el día de la inauguración, las tres vendidas”, relata.

El 80% de la ropa es italiana. Sandra sólo trae tres prendas de cada modelo “por exclusividad”. La mayoría son tallas únicas amplias, que sientan bien a mujeres de distinto tallaje, “desde la 36 hasta la 52”. Cada diez días se cambia casi toda la colección. “Viajo a Madrid para estar con el proveedor. A mí me gusta ver y tocar las prendas”, afirma.