Una despensa de productos argentinos y navarros en Pozoblanco

“Abrí esta tienda por un impulso. Soy una persona positiva. Me venía a la cabeza abrir un comercio de proximidad, que dé servicio a la zona. Me encanta el Casco Antiguo . Mi suegra vive en la calle Mayor y me da pena que se cierren pequeños comercios”, explica Yone, que está casada con “un navarrico”. Así, explica que la tienda alberga su “”.