El Ayuntamiento de Pamplona será quien finalmente retire el depósito de fibrocemento de la Milagrosa

Según explica el propio consistorio, será el ente municipal el que finalmente lleve a cabo la tarea. "No se ha podido hacer antes porque es Gobierno de Navarra quien tiene que dar una autorización especial para la retirada de fibrocemento, en la que tiene que hacer constar la empresa autorizada y las características del elemento", aclaran desde el área de Urbanismo.

Al parecer, casi por norma general, este tipo de autorizaciones (que se han solicitado otras veces, por ejemplo en el derribo de Argal) suelen tardar más de un mes en tramitarse. Si todo apunta a cómo dijo el Ejecutivo, ésta vez será más presto. "Mientras no llegue el permiso, no se puede tocar", recalca en el consistorio.

Y añaden que no presenta ningún riesgo específico si no se manipula. En este punto, cabe recordar que los voluminosos, en general, los debe retirar la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, aunque queda patente que con este tipo de residuos no está claro.

Los vecinos, por su parte, siguen molestos. Más si cabe porque el depósito ha aparecido hoy, manipulado, en el cruce con la calle Jesús Guridi. "Es una vergüenza", reiteran.