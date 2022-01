Javier Ilundain: "El lenguaje de los políticos y el de los historiadores no puede ser el mismo"

El concejal Fernando Sesma aseguró que la nueva versión corregía errores historiográficos. ¿Cuáles serían los principales?

A nosotros nos dieron bastante libertad desde el principio. Nos pidieron, no obstante, que tuviéramos en cuenta tres aspectos: uno, que el texto tuviera rigor histórico; dos, que la protagonista fuese la historia de Pamplona, y tres, que estuviese dirigido a niños. En ese sentido, el texto anterior tenía cuestiones controvertidas, históricamente discutibles. Desde el punto de vista de la historia, también había un problema: varios epígrafes no tenían nada que ver con la historia de Pamplona.

¿Por ejemplo?

Pues había unos textos sobre el descubrimiento de América o sobre el conde de Lerín, que en las referencias no tenía relación con la historia de Pamplona. En principio, la idea era darle una vuelta al texto, aprovechar todo lo que pudiésemos, aunque en algunos casos hemos empezado de cero. También hay cosas que están bien y las hemos mantenido. Hemos buscado temas que fuesen históricamente rigurosos.

¿Así que han huido de cualquier atisbo ideológico?

La historia es la que es. Son acontecimientos que ocurrieron en el pasado. El problema es cuando la empezamos a enjuiciar. Nosotros presentamos los acontecimientos para que cada uno saque sus conclusiones. Ahí no veo ningún problema. El problema es que nuestras interpretaciones puedan condicionar la percepción de esos acontecimientos del pasado. Y eso es lo que creíamos que pasaba.

¿Un ejemplo?

Pues había muchos epígrafes dedicados al euskera. Y no está mal, porque el euskera ha sido muy importante en la historia de Pamplona. Pero dejaba de lado la aportación de todas las otras lenguas que se han hablado en Pamplona. No es incorrecto, pero sí incompleto.

De hecho, la palabra “euskera” aparece 9 veces citada en el nuevo cuadernillo.

Sí. Es cierto que no hay tantos epígrafes con la palabra “euskera”, pero hay uno dedicado a todas las lenguas que se hablaban en la Pamplona Medieval: el latín, el romance navarro, el occitano; por supuesto, el euskera, pero también el hebreo. ¿Es justo decir que solo se hablaba euskera en Pamplona? No. ¿Es justo decir que no se hablaba euskera? Tampoco. Así que hemos huido de esas interpretaciones. Hemos querido mostrar qué es la historia de Pamplona y seleccionar los acontecimientos más interesantes para el público al que va dirigido, que los niños aprendan y disfruten.

Maider Beloki (EH Bildu) se quejaba por el capítulo de la conquista e invasión de Navarra “por España”, según sus palabras. El episodio sí que se recoge y se cita a Castilla, ya que España como tal no existía... ¿No es un error sojuzgar la historia desde nuestros ojos contemporáneos?

El lenguaje de los políticos y el de los historiadores no es el mismo ni puede ser el mismo. El problema es que se utiliza la historia para justificar algo. La historia es lo que es. No debe servir para defender ninguna posición.

¿Cree que la nueva edición sobrevivirá a un cambio de siglas en el gobierno municipal?

Nosotros no hemos eliminado todo, porque hay cosas que están bien tratadas e interesantes. Sí que hemos intentado unificar criterios. Con un objetivo didáctico, hemos organizado la información para que en todos los capítulos haya cultura, sociedad, personajes relevantes... Son epígrafes en cada capítulo que estructuran mejor la información. Aunque sí hemos mantenido los datos que eran correctos. Y sí que creemos que el texto sobrevivirá a un cambio político. Nosotros no faltamos a nadie y especialmente no faltamos a la verdad.