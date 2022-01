División en Barañáin entre profesores y director de la escuela de música

Profesores de la escuela de música “Luis Morondo” de Barañáin llevaron este jueves a la calle sus quejas sobre la situación que vive el centro y sus diferencias con el director, reelegido en un segundo mandato en 2019 y único miembro en activo de aquel equipo directivo del que han dimitido subdirector y secretario. En una protesta en la plaza Consistorial mientras la corporación municipal se reunía en pleno, pidieron que el responsable dimita o que el patronato que rige la escuela, integrado por concejales del Ayuntamiento, le cese en sus funciones. La entidad, presidida por la alcaldesa de Barañáin, María Lecumberri (Navarra Suma), ha aducido que en los estatutos no se recoge la posibilidad de destituir al director de la escuela de música. El titular del puesto no respondió este jueves a la llamada de este periódico.

Con la protesta llevada a cabo este jueves el profesorado de “Luis Morondo” quiso dar visibilidad a un problema "latente en el centro desde hace meses". La suscribieron 17 de los empleados docentes y tomaron parte 13. El resto, dijeron, no pudo acudir por problemas de salud. En diciembre pasado difundieron un escrito en el que, como hicieron este jueves en la calle, pedían la dimisión o cese del director y una solución al patronato de la escuela de música, el órgano rector de este servicio municipal. Tanto en el escrito como en declaraciones ayer de la portavoz del claustro, Nekane Ibero, dejaban clara la crítica al comportamiento del director. “Incumple constantemente el reglamento de régimen interno y lo sustituye por una actitud autoritaria. Anula los derechos del claustro de profesores, impide que, como se recoge, podamos participar en la línea pedagógica de la escuela y ordena lo que le da la gana y nos ha llegado a decir que no podemos reunirnos entre nosotros”, desveló mientras algunos de sus compañeros, detrás de una pancarta escrita en castellano y dos carteles en euskera, alternaban gritos pidiendo soluciones y el cese del director. El técnico, uno de los 18 profesores que conforman la escuela de Barañáin, pasó durante la concentración y levantó los brazos ante los gritos de sus compañeros. “Luis Morondo” cuenta en la actualidad con 630 alumnos aproximadamente, tras varios años de bajada en la matrícula entre crisis y el descenso de la población local.

INFORME PENDIENTE

Según dijeron los profesores, quisieron protestar durante el pleno ante la falta de respuesta del patronato de la escuela de música. “Nos hemos reunido desde septiembre con los grupos y con la alcaldesa. Sin embargo, el Ayuntamiento se escuda en un vacío legal en los estatutos porque no se recoge cómo destituir al director. Han pedido un informe pero no puede estar sin hacer tres meses después. Y hay otra parte de los estatutos que se está incumpliendo, como el hecho de que la junta directiva la formen tres personas. Por eso pedimos que se abra un proceso de selección y el patronato decida”, dicen. Desde alcaldía explicaron que no hay posibilidad de destituir al director y reconocieren intentos de mediar. Ayer los grupos, en el pleno, pidieron abordar el asunto.

Desde el profesorado contaron también los problemas de “estrés y ansiedad” que sufren y reconocieron el “deterioro en la calidad de la enseñanza musical”, que achacaron a ”medidas antipedagógicas tomadas de forma unilateral”.