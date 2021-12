Zizur insta al Gobierno de Navarra a mejorar la seguridad del nudo

“búsqueda de soluciones” para mejorar la seguridad del paso de peatones del nudo de Zizur. También reclamaron la sustitución de la única farola actual por otra de mayor potencia. El Ayuntamiento de Zizur instó ayer al departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra a la. También reclamaron la sustitución de la única farola actual por otra de mayor potencia.

aprobó una moción en este sentido firmada por Geroa Bai (4 concejales), EH Bildu (3), PSN (2) y el concejal no adscrito, Íñigo Goñi. Navarra Suma (3) votó a favor y AS Zizur (2) se abstuvo. El pasado 4 de diciembre, El pleno celebrado este juevesfirmada por(4 concejales),(3),(2) y el concejal no adscrito,(3) votó a favor y(2). El pasado 4 de diciembre, una menor de 14 años resultó herida de gravedad atropellada por un conductor que se dio a la fuga cuando cruzaba el pasa de cebra con semáforo . La cámara de la DGT permitió identificar el vehículo.

La semana pasada se abrió al tráfico el segundo carril para los vehículos que bajan por la autovía A-12 y desean incorporarse a la A-15 en dirección a Berriozar. También se ha ampliado un desvío para los vehículos que suben desde la A-15 en dirección a Pamplona.

Estas obras de remodelación del nudo han acabado con los atascos. Sin embargo, los usuarios han denunciado los problemas de seguridad para peatones y ciclistas. En primer lugar, apuntan que el paso de cebra donde fue atropellada la menor sólo dura 5 segundos, más 2 segundos en parpadeo. A esto se suma la velocidad a la que pasan muchos vehículos. Por último, son recurrentes las críticas a la falta de iluminación. Existe una única farola en la acera, que hasta el pasado 9 de diciembre estaba apagada. En esa fecha también se colocaron luces led en las farolas centrales de la avenida de Aróstegui.

En las últimas semanas, responsables del Ayuntamiento han enviado correos electrónicos y han mantenido varias reuniones con Cohesión Territorial, que de momento no han dado fruto. El concejal de urbanismo, Ales Mimentza (Geroa Bai), señaló que esta moción busca abrir cauces de diálogo con el departamento, al que presentarán los informes necesarios. Mimentza alabó la “actitud valiente” del PSN al firmar la moción.

Richard Ocaña (PSN) señaló que las obras han cumplido el objetivo pero “quedan cosas por hacer”. “Mis compañeros del Gobierno de Navarra son conscientes de este problema”, añadió el concejal socialista. José Ángel Saiz (EH Bildu) abogó por la construcción de una pasarela como solución definitiva a medio y largo plazo. Félix Zunzarren (Navarra Suma) lamentó que el proyecto no recogiera mejoras en la iluminación. “Ahora no hay canalizaciones para poder hacerlo”, apuntó. Javier Álvarez (AS Zizur) justificó el voto en contra al considerar que los problemas del nudo “no se limitan a un paso de cebra”.