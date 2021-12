Presenta su dimisión el jefe de la Policía Local de Burlada

El actual jefe fue elegido por la alcaldesa Ana Gongora (NA+) en sustitución de Egoi Beperet, que ostentó el cargo con el anterior equipo de gobierno formado por Cambiando Burlada-Burlara Aldatuz y Bildu. Lizarraga era hasta entonces agente de la Policía Municipal de Pamplona. En una carta remitida a la plantilla, Lizarraga se despedía de sus compañeros y les aclaraba los motivos de su decisión

Buenos días:



Lo primero de todo, quiero desearos unas felices fiestas a todas y todos y espero que paséis estos días lo mejor posible junto a los vuestros.



Por otro lado, quiero comunicaros que he presentado a la Alcaldesa mi DIMISIÓN como Jefe de Policía y así se lo he comunicado ya a la plantilla.



He de reconocer que no ha sido fácil, ni la decisión, ni el camino y trabajo desempeñado durante este período, un gran reto profesional que acepté con muchísima ilusión pero que definitivamente creo que no he podido asumir de la manera que debía.



No es una decisión precipitada ni viene relacionada con el último tema de la gestión de la riada. Asumo mis errores en ese asunto como ayer lo hice ver en la junta de portavoces, pero no es el motivo por el que dimito.



Entiendo que vine con la idea de mejorar el departamento, tanto a nivel humano, de recursos, de servicio al ciudadano y de condiciones generales para la plantilla, pero he de reconocer que la tarea ha sido más complicada de lo que parecía en un principio, ya que había que saber conjugar las necesidades de la plantilla de policía y las limitaciones económicas del ayuntamiento, amén de que es más que complicado, ser un puesto de libre designación de un equipo de gobierno con 5 representantes de 17 en el Pleno, pero el caso es que no he estado a la altura, porque no se han cumplido los objetivos que me marqué.



La Policía Municipal de Burlada está por encima de las personas que la dirigen, por lo que no existe motivo alguno que me ate a ese asiento, sabiendo que mi labor al frente no está dando los frutos que se esperaba y menos aun cuando he comprobado que no cuento con el apoyo de la mayoría de la plantilla.



Quiero agradecer de manera especial a la Alcaldesa, la confianza que ha depositado en mí durante todo este tiempo, en el que nuestra relación humana ha sido increíblemente buena más allá de la profesional y me voy con la pena de no haber estado a su altura y haber contribuido de mejor manera a su gestión al frente del ayuntamiento.



Como he dicho a la plantilla, esto no es una huida ni una salida por “la puerta de atrás”, por lo que estaré unos días más en el puesto hasta que finalice los temas que tengo pendientes, tanto a nivel interno, como con otros departamentos y se haga una transición en la jefatura moderada que esté a la altura del puesto y que repercuta lo menos posible en la gestión interna del mismo y en el Ayuntamiento en general.



He de reconocer que no todo ha sido malo en mi paso por esta etapa, he conocido a muchas personas que me llevo muy adentro y que me han hecho establecer una relación más allá de lo profesional y es lo que más valoro por encima de mi enriquecimiento profesional, por lo que quiero agradecer personalmente de manera especial a Ander Carrascón y a Roberto Peláez su trabajo y su cercanía a mí, me han ayudado mucho.



Durante este mes que viene espero poder despedirme personalmente de todas y todos y desearos lo mejor para el futuro.



Me despido con mis mejores deseos para estas fiestas.