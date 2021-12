Maya ve un "chantaje" que Geroa Bai amenace con una moción de censura y reitera que no votará contra sus propias cuentas

"chantaje en toda regla" la advertencia de moción de censura si el primer edil aprueba los Presupuestos municipales para 2022 con la ausencia de un edil de El alcalde de Pamplona, Enrique Maya , ha calificado comola advertencia de Geroa Bai de que presentará unasi el primer edil aprueba los Presupuestos municipales para 2022 con la ausencia de un edil de EH Bildu y ha reiterado su posición, es decir, que no va a votar en contra de sus Presupuestos porque falte un concejal de EH Bildu.

imponer de una manera ilegal la ikurriña en el balcón del Ayuntamiento". Maya ha afirmado, en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, que Joxe Abaurrea, concejal de EH Bildu que ha dimitido tras una condena a seis meses de cárcel , "no está -en el pleno del Ayuntamiento- por pegar a policías, no está por morder a un policía, no está por agredir a una concejal, y no está porque todo eso además es por intentar".

Así, ha planteado si "alguien piensa que yo, como alcalde, puedo cambiar el voto en unos Presupuestos que he presentado para respetar el voto de ese señor, que está inhabilitado por la Justicia, por sentencia firme, para ejercer su papel de concejal". "No estamos hablando de una concejala que ha dado a luz o de una persona que está enferma, o que ha tenido algo y no puede acudir. ¿A alguien se le ocurre que ante ese delito cometido hay que respetar el sentido de voto? La democracia es todo, la democracia son las mayorías y la democracia es el cumplimiento de las normas", ha subrayado.

han tomado la palabra "por una cuestión de orden" los portavoces de EH Bildu, PSN y Geroa Bai para interpelar a Maya por esta cuestión. Este jueves por la tarde se celebraba pleno en el Ayuntamiento de Pamplona y, al inicio,los portavoces de EH Bildu, PSN y Geroa Bai para interpelar a Maya por esta cuestión.

Así, el portavoz de EH Bildu, Joseba Asiron , ha preguntado al alcalde si "durante todo este periodo de interinidad, hasta que la composición del Ayuntamiento vuelva a ser completa, va o no va a respetar el juego de mayorías democráticamente manifestado en las elecciones de 2019".

ha preguntado si "se van a respetar las mayorías democráticamente obtenidas". Y el portavoz de Geroa Bai, Patxi Leuza, ha afirmado que "no solamente es importante sino fundamental mantener las mayorías, porque las mayorías son el reflejo de lo que se votó en su día". "Nos gustaría saber también si se van a mantener o no esas mayorías reflejadas en elecciones", ha indicado. En la misma línea, la portavoz del PSN, Maite Esporrín . Y el portavoz de Geroa Bai, Patxi Leuza, ha afirmado que "no solamente es importante sino fundamental mantener las mayorías, porque las mayorías son el reflejo de lo que se votó en su día". "Nos gustaría saber también si se van a mantener o no esas mayorías reflejadas en elecciones", ha indicado.

El alcalde se ha limitado a responder a todos ellos que "esa no es una cuestión de orden".

En la entrevista en Onda Cero, Maya ha señalado que no baraja esperar a que la edil que sustituirá a Abaurrea tome posesión de su cargo. "El Presupuesto lo tengo que aprobar antes de fin de año, es mi obligación, presentarlo y aprobarlo. Si no lo hubiera presentado me dirían que llevo retraso, me pondrían a caldo. Las cosas son así. Hay un trámite, se ha presentado y en ese momento hay un concejal que falta, en este caso por cometer un delito. Eso no es nada antidemocrático, anda que no ha habido votaciones en las cuales ha faltado gente, de hecho Asiron no respetaba el sentido del voto nunca", ha asegurado.

Además, Enrique Maya ha afirmado que "hay una opción que nadie está valorando y es que esa concejal esté el día 30, porque depende de la Junta Electoral Central, no depende de mi". "En cuanto pase el pleno de hoy remitiremos a la Junta Electoral Central el cese de Abaurrea y que la siguiente en la lista de Bildu acepta serlo, y dependerá de cuándo conteste la Junta. Yo no voy a hacer nada para no remitirlo a la Junta, que es lo que van a decir, que yo voy a intentar entorpecer. Yo me voy a limitar a cumplir con la legalidad y si la junta electoral contesta a tiempo la señora sustituta de Abaurrea estará en el pleno. Están haciendo de esto una tormenta. Depende de la Junta Electora Central, no depende de mi", ha asegurado.

Sobre la advertencia de Geroa Bai de que presentará una moción de censura si Maya aprueba los Presupuestos en ausencia de un edil de Bildu, el alcalde ha señalado que "en su derecho están, aquí las mociones de censura se pueden presentar por lo que se quiera, y luego habrá una votación y si hay 14 votos que la apoyan, yo dejaré de ser alcalde". No obstante, ha afirmado que "esto es un chantaje en toda regla".

En cuanto a la posición contraria de PSN y Geroa Bai a las cuentas anunciadas por el Gobierno municipal, Enrique Maya ha afirmado que "ninguno de los dos se ha estudiado el Presupuesto, no les ha dado tiempo, ha sido un pronunciamiento preventivo, y no ha sido por razones presupuestarias". "Se habla de falta de confianza, casi con un tono insultante hacia mí, de que no soy una persona de fiar, y de una serie de cosas que solamente quieren tapar que no tienen ninguna voluntad de aprobar los Presupuestos, es una decisión ya tomada con carácter previo", ha criticado.