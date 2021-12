Con el voto en contra de Navarra Suma, la comisión de Presidencia del Ayuntamiento aprobó ayer una declaración presentada por los tres grupos de la oposición -EH Bildu, PSN y Geroa Bai- en la que piden que “ni el equipo de gobierno ni ningún grupo municipal utilice la reciente dimisión de un concejal para alterar la realidad institucional democrática expresada en las urnas”. La propuesta tiene que ver con la renuncia por sentencia judicial del edil de EH Bildu, Joxe Abaurrea, tras los incidentes del chupinazo de los Sanfermines de 2019. la comisión de Presidencia del Ayuntamiento aprobó ayer una declaración presentada por los tres grupos de la oposición -EH Bildu, PSN y Geroa Bai- en la que piden que “ni el equipo de gobierno ni ningún grupo municipal utilice la reciente dimisión de un concejal para alterar la realidad institucional democrática expresada en las urnas”. La propuesta tiene que ver con la

Y es que si la Junta Electoral Central, que opera desde Madrid, no resolviese para el 30 de diciembre la sustitución de Abaurrea por su sucesora en la Corporación, Garbiñe Bueno, se produciría un empate en el número de concejales que rompería la situación de minoría de NA+, con 13 concejales electos frente a los 14 que suman los tres grupos de la oposición. De producirse esta eventualidad, el equipo de gobierno podría sacar adelante los presupuestos para 2022 presentados el lunes -punto principal del pleno del 30 de diciembre- sin la necesidad de contar con el apoyo de ningún grupo municipal. La votación se decidiría con el voto de calidad del alcalde.

El segundo punto de la declaración aprobada ayer acuerda que “el equipo de gobierno y los grupos municipales se comprometen a respetar las mayorías institucionales democráticas expresadas en las urnas, en los plenos, comisiones y órganos municipales que se convoquen durante la sustitución del concejal recientemente dimitido”.

aprobar los presupuestos de 2022 con el voto de calidad de Enrique Maya. "Nos encontramos en una situación que numéricamente no se ajusta a la realidad democrática de esta ciudad. El pueblo otorgó la alcaldía a Enrique Maya como la lista más votada, pero en minoría con el resto de grupos de la oposición. Esta realidad institucional no otorga una mayoría democrática a NA+", declaró ayer Maite Esporrín, portavoz socialista que hoy ofrecerá una rueda de prensa para valorar el acuerdo presupuestario con NA+ para 2021 y el proyecto de 2022 presentado por el equipo de Maya de 253 millones de euros. "La reciente dimisión de Abaurrea nos da una situación de indefensión a la oposición en el caso de que tuviéramos que votar en contra del equipo de gobierno", concluyó Esporrín para asegurar que no era una situación "justa". El 30 de diciembre, NA+ podría.

"ANSIA DE VENGANZA"

Desde EH Bildu, el partido de Joxe Abaurrea, Maider Beloki aseguró que NA+ tiene todavía tiempo de “rectificar” y atribuyó la situación que se plantea en el pleno del 30 de diciembre a tres aspectos: “El ansia de venganza; el desprecio hacia la democracia pasando de nuevo por encima de la voluntad expresada en las urnas de los ciudadanos de Pamplona, y una estrategia de calendario para aprobar los presupuestos con el voto de calidad del alcalde”.

El concejal de Geroa Bai, Patxi Leuza, consideró que el equipo de gobierno podría evitar la situación del 30 de diciembre, pleno de presupuestos, “en un arrebato de elegancia”. “Es ética política”, consideró Leuza. “Me alegraría que respetasen a la ciudadanía que no les dio la mayoría absoluta. Si no, van a aprovecharse de unas circunstancias para aprobar unos presupuestos que saben que no se aprobarían de otra manera. Es legal, pero es un fraude total”, manifestó.

La concejala de NA+, Ana Elizalde, fue la encargada de dar la réplica a los grupos de la oposición. Obvió la presunta estrategia de calendario y se centró en los hechos que desembocaron en la dimisión -forzada- del concejal de EH Bildu. “El señor Abaurrea pretende sacar la ikurriña cuando es ilegal en el balcón del Ayuntamiento de Pamplona, y como no puede, se lía a mamporros, patadas y mordiscos con la Policía Municipal, que le impiden cometer una ilegalidad”, relató.

Para Elizalde, fue Abaurrea quien “reventó la mayoría democrática”. “No vamos a alterar el calendario ni la actividad del Ayuntamiento porque bastante lo han alterado Abaurrea y Bildu”, continuó. Todo apunta a que, de no resolverse la sucesión del concejal dimitido, NA+ hará uso del voto de calidad para aprobar los presupuestos.