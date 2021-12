Maya dice que NA+ no va a votar en contra de sus propios Presupuestos porque falte un concejal de Bildu en el pleno

ningún miembro de Navarra Suma va a votar en contra de los Presupuestos de su propio equipo de Gobierno por el hecho de que el concejal de EH Bildu Joxe Abaurrea dimita de su cargo, tras ser condenado a seis meses de prisión, y no haya tomado posesión su sustituta en el Ayuntamiento. El alcalde de Pamplona, Enrique Maya , ha afirmado este martes quede su propio equipo de Gobierno por el hecho de que el concejal de EH Bildu Joxe Abaurrea dimita de su cargo, tras ser condenado a seis meses de prisión, y no haya tomado posesión su sustituta en el Ayuntamiento.

Esta situación propiciaría que, en el caso de un hipotético empate en la votación de Presupuestos para 2022 (Navarra Suma a favor y EH Bildu, PSN y Geroa Bai en contra) las cuentas salieran adelante con el voto de calidad del alcalde.

Maya ha afirmado, en declaraciones a los medios, que "el que tiene que ser responsable de sus actos es Abaurrea, ha cometido un delito, ha sido condenado, y por lo tanto la responsabilidad será de él, no mía".

Además, ha dicho que le "sorprende que el Partido Socialista esté tan preocupado por ese voto, parece como que está dando por hecho que no va a haber acuerdo -entre Navarra Suma y PSN par aprobar los Presupuestos-". "Yo confío en que el PSN haga las enmiendas que proceda y seguramente así ya no habrá ningún problema con la permanencia o no de un concejal de Bildu en el salón de plenos", ha dicho.

Tras ello, ha señalado que "lo que yo no voy a hacer es votar que no a unos Presupuestos que hemos presentado, eso es indudable, no lo voy a hacer yo ni lo va a hacer ninguno de nuestros concejales". "Todo el mundo está dando por hecho que no va a estar ningún concejal de Bildu en el pleno del 30", ha dicho, para afirmar además que "están jugando con algún recurso que debe haber por ahí para evitar que la sentencia sea firme ya, están jugando todos con sus intereses".

El alcalde ha asegurado que "si en el pleno se produce la aceptación de esa dimisión, se remitirá todo a la Junta Electoral Central, la Junta Electoral Central se da por hecho que aceptará la sustitución y es un problema de plazos de la Junta Electoral Central". "Ahora bien, si no llega a tiempo para el pleno del 30, nosotros no vamos a cambiar el sentido del voto para respetar los deseos de un concejal que ha sido condenado por agredir a otra concejal y por agredir y morder a policías", ha subrayado.