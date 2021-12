Mapa de la bicicleta eléctrica en Pamplona: consulta dónde estarán las 42 estaciones

En el siguiente mapa se pueden consultar -en azul- cuáles son las que ya están operativas y las que se incorporarán próximamente -en verde-.

Las 26 estaciones ya operativas son las siguientes:



C/ SANGÜESA. C/ Sangüesa 23

AZPILAGAÑA. C/ Río Alzania (Plaza Manuel Turrillas)

UPNA. C/ Cataluña (Parking)

PLAZA TOROS. C/ Amaya 1

PÍO XII (LARRAONA). Avda. Pío XII 45 (Colegio Larraona)

ITURRAMA. C/ Iturrama 14

ERMITAGAÑA. C/ Ermitagaña 31 (Ikastola Jaso)

C/ SANDUZELAI. C/ Sanduzelai 19 (Centro de Salud San Jorge)

RENFE. C/ Muelle 6

BUZTINTXURI CENTRO DE SALUD. Avda. Gipuzkoa 13

PASEO ANELIER. C/ Ochagavía 20

AVDA. VILLAVA. Avda. Villava 40 (Biblioteca)

LEZKAIRU (C/ MARÍA LACUNZA). C/ María Lacunza 9

MEDILLORRI BAJO. C/ Concejo Ardanaz - C/ Señorío de Echalaz

CARLOS III - GORRITI. Avda. Carlos III 59

PÍO XII - SANCHO EL FUERTE. Avda. Pío XII 13

TEATRO GAYARRE. Avda. Carlos III

C/ TUDELA. C/ Tudela 1

CARLOS III - LEYRE. Avda. Carlos III 18

ANTONIUTTI. Parque Antoniutti

BUZTINTXURI - AVDA. GIPUZKOA. Avda. Gipuzkoa 34

C/ ERMITAGAÑA-AVDA. NAVARRA. C/ Ermitagaña 3 - Avda. Navarra

C/ MONASTERIO DE LA OLIVA. C/ Monasterio de la Oliva 35 (P. Asunción)

AVDA. MARCELO CELAYETA. Avda. Marcelo Celayeta 64 (Biblioteca)

ERRIPAGAÑA. C/ Londres 12

C/ ESQUÍROZ. C/ Esquíroz 2 - Avda. Sancho El Fuerte





El resto de estaciones tendrán la siguiente ubicación:



PLAZA DE LA CRUZ C/ San Fermín

C/ AOIZ C/ Aoiz 37 (Centro de Salud Ensanche)

RINCÓN DE LA ADUANA C/ Nueva (Frente al parking R. Aduana)

HOSPITALES C/ Irunlarrea (Especialidades CHN)

MENDILLORRI ALTO C/ Concejo Sagaseta 16

PLAZA SAN FRANCISCO C/ Ansoleaga 6

PLAZA COMPAÑÍA Plaza Compañía

AVDA. DE BAYONA Plaza Obispo Irurita 1

LEZKAIRU (C/ CATALUÑA) C/ Cataluña 20

LEZKAIRU (C/ MUTILVA ALTA) C/ Mutilva Alta - C/ José Manuel Baena

MENDILLORRI (CIVIVOX) C/ Concejo de Sarriguren 2

C/ BENJAMÍN DE TUDELA C/ Benjamín de Tudela 2

UNIVERSIDAD DE NAVARRA UNAV - Explanada edificio Periodismo

C/ OLITE C/ Olite 32 - Plaza Blanca de Navarra

YAMAGUCHI Plaza Yamaguchi

TXANTREA SUR C/ Cascante 4