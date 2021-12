Pamplona estrena su primer sistema de alquiler de bicicleta eléctrica pública, que tendrá 400 bicis y 42 bases repartidas por toda la ciudad

Pamplona estrena este martes su primer sistema de alquiler de bicicleta eléctrica pública, un servicio que pondrá a disposición de toda la ciudadanía 400 bicis distribuidas en 42 bases repartidas por toda la ciudad. Desde este martes ya están en circulación 240 bicis eléctricas y 26 estaciones de recogida, estacionamiento y recarga, que se irán completando durante este mes de diciembre y enero hasta llegar al número total previsto, conformando así una red que conectará todos los barrios de la ciudad.

Se trata de una apuesta importante desde el Consistorio por este medio de transporte dentro de la ciudad, que aportará en una primera fase dos bicicletas eléctricas por cada mil habitantes, cuando la media en las ciudades que cuentan con este servicio es de 1,1 vehículos por cada mil habitantes. La apuesta irá a más en una segunda fase en la que Pamplona tendrá 2,5 bicicletas por cada mil habitantes.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia ‘Go Green Pamplona’ de transición energética y cambio climático, que engloba todas las materias de lucha contra el cambio climático que está desarrollando y desarrollará la ciudad y que definirá las nuevas líneas de actuación en los próximos años.

Entre las líneas prioritarias se encuentran las que promueven la descarbonización del transporte, que es el responsable del 51% del consumo energético de Pamplona y del 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la ciudad, causantes del cambio climático. Y, entre ellas, destacan las estrategias integradas que fomentan el uso de la bicicleta como alternativa al transporte individual motorizado: incremento y mejora de la red ciclable, aparcamiento seguro para bicicletas, formación a la ciudadanía y este nuevo servicio de bicicleta eléctrica pública que hoy entra en funcionamiento.

CÓMO USAR LAS BICIS ELÉCTRICAS

Las bicicletas eléctricas están disponibles las 24 horas al día, los 7 días de la semana, excepto en Sanfermines o en días en los que las condiciones meteorológicas sean muy adversas (en cuyo caso se avisará a los usuarios). Para usar las bicis eléctricas hay que darse de alta en el sistema, creando una cuenta de usuario a través de la app Ride On Pamplona o en www.rideonpamplona.com. Existen dos perfiles de personas usuarias: las ocasionales (plan de pago por uso) o las abonadas (abono de una suscripción mensual o anual).

Pueden usar las nuevas bicis eléctricas cualquier persona que tenga al menos 16 años y se haya registrado en el sistema. Los menores de 18 deberán además entregar una autorización firmada por su responsable legal, que puede descargarse en la web y entregarse por mail a support@rideonpamplona.com o en la oficina que ha abierto Ride On en Rincón de la Aduana, 14, en horario de 9:00h a 14:00 horas.

Las personas usuarias tendrán que elegir entre la tarjeta física, cuyo precio de emisión para usuarios ocasionales es de 1€ y sin coste para los suscriptores, y la tarjeta virtual (apertura del viaje desde la app) para pagar por los viajes y las reservas.

Con el objetivo de hacer este nuevo servicio más accesible y atractivo para las personas que vayan a utilizarlo regularmente el sistema plantea dos tipos de perfiles. Los abonados podrán elegir entre una cuota mensual de 15 euros o un pago anual de 40. Ambas les darán acceso a unos tarifarios por minuto más económicos que los del resto de personas usuarias. Pagarán 2,5 céntimos por minuto durante la primera media hora, 4 céntimos por minuto durante la segunda media hora, y 10 céntimos el minuto a partir de la hora de utilización. Así, un viaje de media hora les costará 75 céntimos, y si lo alargan hasta la hora, tendrá un coste de 1,20 euros. Las personas que utilicen el servicio de manera ocasional, por su parte, podrán elegir para acceder al servicio entre tener una tarjeta virtual, sin coste adicional, o física, cuya emisión costará un euro. El precio por el uso del servicio será de 4 céntimos el minuto durante la primera media hora, 6 céntimos el minuto en la siguiente media hora, y 10 céntimos el minuto a partir del minuto 61. De esta manera, un uso de media hora les costaría 1,20 euros y si es de una hora supondría 1,8 euros.

Las altas en el sistema se podrán realizar en la mayoría de los módulos de gestión, o a través de la aplicación móvil Ride On Pamplona. Tras efectuar el pago, el usuario podrá desbloquear la bicicleta eléctrica seleccionada a través de un identificador virtual exclusivo enviado al móvil o con una clave. La aplicación y los propios kioskos también permitirán consultar la disponibilidad de bicicletas en cada punto, y darán acceso al usuario a información sobre su uso una vez finalizado, incluyendo la duración y las estaciones de origen y destino. Cuando el sistema detecta que una bicicleta no tiene suficiente carga eléctrica avisa al servicio de mantenimiento y la muestra como no disponible a las personas usuarias.

El pago se realizará a la hora de obtener el abono y cada vez que se termina un viaje, siendo las tarifas por minuto acumulativas según la duración total del viaje. El sistema incluye un amplio servicio de atención a usuarios a través de correo electrónico, redes sociales, web, aplicación móvil y una línea de teléfono, que atenderá de ocho de la mañana a seis de la tarde en castellano y euskera.

BICICLETAS ELÉCTRICAS DISEÑADAS PARA SU USO SEGURO POR LA CIUDAD

Las bicicletas que se van a poner a disposición de los ciudadanos en Pamplona, de la marca (e-bike) tienen un diseño exclusivo que mantiene su tecnología debidamente protegida, sin sacrificar confort, diseño ni medidas de seguridad. Son adaptables en altura gracias a su sillín regulable desde 1,50 metros de altura mínima y capaces de desplazarse a una velocidad máxima de 25 km/h. La asistencia al pedaleo tiene una función que aporta velocidad en la arrancada hasta llegar a 6 km/h, y la asistencia eléctrica tiene tres niveles de apoyo, además de tres velocidades en un cambio mecánico tipo Nexus integrados en el buje trasero de la bicicleta. Estas características la convierten en un medio de transporte alternativo al coche e idóneo para el transporte intermodal (bus-bicicleta), acortando los tiempos de desplazamiento y ampliando el rango de los viajes dentro de la ciudad.

Para mejorar la visibilidad del vehículo por parte del resto de usuarios de la vía, estas bicicletas incorporan luces intermitentes en su parte posterior, que se activan accionando el interruptor localizado en el manillar y se apagan automáticamente después de 10 segundos. La bici incluye también una luz de freno en la parte trasera que se enciende automáticamente cuando hace uso de los mandos del freno. Esta funcionalidad permite, al igual que la anterior, la segura incorporación en el tráfico rodado proporcionando información de los próximos movimientos a los vehículos que circulan tras la bicicleta.

Cada bicicleta cuenta con un sistema de geoposicionamiento GPS conectado a la batería, y un candado tipo U rígida, para estacionamientos temporales antes de llegar a destino, que se puede utilizar también para realizar su anclaje en una base habilitada. Además, cada vehículo incorpora un portaobjetos en la parte delantera y guardabarros en ambas ruedas para evitar salpicaduras, y un apoyo para el teléfono móvil en el centro del manillar, que fija firmemente el dispositivo sin riesgo de caída. De esta manera, el usuario puede hacer uso del navegador de la aplicación que le llevará a la estación de destino que haya elegido de la manera más conveniente.

LAS 42 ESTACIONES

Los 42 puntos en los que se colocarán estaciones de recarga se han seleccionado teniendo en cuenta su distribución por todos los barrios y zonas de la ciudad, y siguiendo criterios de puntos de atracción para la ciudadanía, accesibilidad, intermodalidad o seguridad tanto para los usuarios como para la propia estación. Dependiendo de las características de cada punto de estacionamiento y recarga se coloca el tipo de módulo de gestión más adecuado, de tal forma que algunos incorporan todas las funciones incluyendo la expedición de tarjetas y una cámara de videovigilancia para la zona, y otros, por su tamaño más reducido no permitirán la expedición de tarjetas. Además, las bases de bicicletas contarán con un sistema de alarma contra el vandalismo en cada anclaje que se activará cuando una persona tire de una bicicleta sin haber efectuado las operaciones necesarias para el desanclaje.

En total, los 42 puntos planteados aportarán un mínimo de 824 anclajes. Ride On, la empresa concesionaria aportará al sistema dos vehículos con tráiler para llevar a cabo la redistribución de las bicicletas y otro vehículo ligero eléctrico para llevar a cabo los mantenimientos preventivos y correctivos de las estaciones. Esta empresa cuenta con experiencia en la gestión de sistemas de bicicleta eléctrica pública, que ya tiene desarrollados en ciudades como Miami, Leicester o Dundee.

Inicialmente, estarán operativas 26 estaciones y a lo largo de este mes de diciembre y enero, la red de estaciones se completará con las 16 restantes.

Las 26 estaciones ya operativas son las siguientes:



C/ SANGÜESA. C/ Sangüesa 23

AZPILAGAÑA. C/ Río Alzania (Plaza Manuel Turrillas)

UPNA. C/ Cataluña (Parking)

PLAZA TOROS. C/ Amaya 1

PÍO XII (LARRAONA). Avda. Pío XII 45 (Colegio Larraona)

ITURRAMA. C/ Iturrama 14

ERMITAGAÑA. C/ Ermitagaña 31 (Ikastola Jaso)

C/ SANDUZELAI. C/ Sanduzelai 19 (Centro de Salud San Jorge)

RENFE. C/ Muelle 6

BUZTINTXURI CENTRO DE SALUD. Avda. Gipuzkoa 13

PASEO ANELIER. C/ Ochagavía 20

AVDA. VILLAVA. Avda. Villava 40 (Biblioteca)

LEZKAIRU (C/ MARÍA LACUNZA). C/ María Lacunza 9

MEDILLORRI BAJO. C/ Concejo Ardanaz - C/ Señorío de Echalaz

CARLOS III - GORRITI. Avda. Carlos III 59

PÍO XII - SANCHO EL FUERTE. Avda. Pío XII 13

TEATRO GAYARRE. Avda. Carlos III

C/ TUDELA. C/ Tudela 1

CARLOS III - LEYRE. Avda. Carlos III 18

ANTONIUTTI. Parque Antoniutti

BUZTINTXURI - AVDA. GIPUZKOA. Avda. Gipuzkoa 34

C/ ERMITAGAÑA-AVDA. NAVARRA. C/ Ermitagaña 3 - Avda. Navarra

C/ MONASTERIO DE LA OLIVA. C/ Monasterio de la Oliva 35 (P. Asunción)

AVDA. MARCELO CELAYETA. Avda. Marcelo Celayeta 64 (Biblioteca)

ERRIPAGAÑA. C/ Londres 12

C/ ESQUÍROZ. C/ Esquíroz 2 - Avda. Sancho El Fuerte





El resto de estaciones tendrán la siguiente ubicación:



PLAZA DE LA CRUZ C/ San Fermín

C/ AOIZ C/ Aoiz 37 (Centro de Salud Ensanche)

RINCÓN DE LA ADUANA C/ Nueva (Frente al parking R. Aduana)

HOSPITALES C/ Irunlarrea (Especialidades CHN)

MENDILLORRI ALTO C/ Concejo Sagaseta 16

PLAZA SAN FRANCISCO C/ Ansoleaga 6

PLAZA COMPAÑÍA Plaza Compañía

AVDA. DE BAYONA Plaza Obispo Irurita 1

LEZKAIRU (C/ CATALUÑA) C/ Cataluña 20

LEZKAIRU (C/ MUTILVA ALTA) C/ Mutilva Alta - C/ José Manuel Baena

MENDILLORRI (CIVIVOX) C/ Concejo de Sarriguren 2

C/ BENJAMÍN DE TUDELA C/ Benjamín de Tudela 2

UNIVERSIDAD DE NAVARRA UNAV - Explanada edificio Periodismo

C/ OLITE C/ Olite 32 - Plaza Blanca de Navarra

YAMAGUCHI Plaza Yamaguchi

TXANTREA SUR C/ Cascante 4