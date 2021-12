El viernes, los empleados que trabajan en el Polígono Industrial de Landaben no fueron capaces de llegar a sus puestos hasta bien entrada la tarde. Durante la mañana, el agua impedía el acceso a las naves más cercanas al río Arga , en el extremo sur del recinto. Sin embargo, ayer sí pudieron hacerlo desde muy temprano, pero el panorama que les esperabadebido a los restos de ramas de árboles, basura, cajas de cartón, embalajes y palés rotos que se acumulaban a las puertas de las vallas y sobre las alcantarillas.

FRENAZO EN LA PRODUCCIÓN

La única buena noticia fue que la lluvia remitió durante buena parte del sábado, lo que facilitó la labor de limpieza de los locales. No fue una tarea fácil, ya que en la mayoría de casos, el agua había inundado toda la superficie. Es el caso de Industrias Lotu S.A., una empresa de fabricación de tornillos: “El agua ha llegado hasta los 120 centímetros. Ni siquiera hemos podido realizar una evaluación de daños. Solo hemos tenido tiempo de realizar un reportaje fotográfico para mandárselo al seguro. No sólo nos vemos afectados por la inundación como tal, sino también por la bajada de la producción. Todas nuestras máquinas tienen un motor en la parte de abajo, así que también vamos a tener que desmontarlas, limpiarlas, arreglarlas y rebobinar las cintas. Básicamente es empezar de cero”, explicó David Sanz Zufía, uno de los encargados de la empresa de fabricación de tornillos.

Además, el agua de lluvia se mezcló con el aceite de los motores de las máquinas, lo que provocó que el suelo resbalara de manera muy peligrosa. “El viernes pudimos venir a partir de las 18.30h. porque el nivel del agua dentro ya era menor. Lo primero que hicimos fue abrir todas las puertas para evacuar el agua. Posteriormente, tuvimos una reunión de urgencia en una habitación de hotel para organizar la pauta y los equipos de limpieza. El objetivo es que la próxima semana podamos tener la empresa en mejores condiciones, aunque seguramente no estará habilitada para trabajar”, añadió.

“Para nada puede compararse a las inundaciones del 10 de junio de 2013. Yo las recuerdo y, aquí por lo menos, no se. Puede parecer que no, pero 30 o 40 centímetros pueden marcar la diferencia”, apuntó David. “Aquella vez nos costó entreque todo estuviera en orden, así que esto va para largo”. Por ahora, las instituciones no se han puesto en contacto con ellos. Sólo han tenido contacto con la Policía Municipal , que durante el viernes y el sábado estuvieron pendientes de la seguridad de los trabajadores que se acercaron hasta el recinto.