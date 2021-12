Unas obras de asfaltado en la calle Cortes de Navarra implicarán la anulación de varias paradas de villavesas desde el lunes 13 de diciembre. La anulación afectará al recorrido de cinco líneas diurnas y seis nocturnas y se prolongará hasta el día 17.

Las líneas diurnas del Transporte Urbano Comarcal L2 (San Ignacio – Etxabakoitz), L5 (Orvina 3 – UN), L6 (Rochapea-UPNA, L11 (Ezkaba-El Sario) y L21 (Centro-Ansoáin), así como las líneas nocturnas N3 (Labrit-Noáin), N5 (C. de Navarra-Huarte), N6 (C. de Navarra- Mendillorri), N7 (Sarasate-S. Jorge-Txantrea), N8 (Labrit-Mutilva) y N10 (C. de Navarra – Sarriguren) variarán sus recorridos a partir del lunes.

DETALLE

- L2: Se anulan las paradas de A. San Ignacio (fte.12), Cortes de Navarra y Teobaldos, con paradas alternativas en Merindades y P. Viana.

-L5, L11 y L21: Se anulan las paradas de P. Caballero 15, Cortes de Navarra 3, Av. San Ignacio y Puente de la Magdalena. Parada habilitada en la Av. Baja Navarra (Doctor San Martín). Recorrido alternativo por Pol. Mugazuri.

-L6: Paradas anuladas: Paulino Caballero 15, Cortes de Navarra y Puente del Vergel. Paradas alternativas: Baja Navarra 9, Sarasate (Correos), Navas de Tolosa y Av. Guipúzcoa.

-N3: Se anula la bajada de Labrit. Parada alternativa en Pza. Merindades.

-N5: Parada anulada: Cortes de Navarra 3. Parada alternativa: Pz. Merindades 3

N6-N10: Se anula Cortes de Navarra, 3. Parada alternativa: Pza. Príncipe de Viana (Sangüesa)

-N7: Paradas anuladas en Av. Baja Navarra 9 bis, Cortes de Navarra 3 y Puente de la Magdalena. Paradas alternativas: Merindades y Pol. Mugazuri (Iturrondo).

-N8: Parada anulada: Paulino Caballero 15, Cortes de Navarra y Bajada de Labrit. Paradas alternativas en Av. Baja Navarra, 9 y Paseo de Sarasate (Correos).

La información sobre las modificaciones está disponible en postes y marquesinas de las líneas afectadas, así como en la web del Transporte Urbano Comarcal: www.infotuc.es. También se pueden realizar consultas en el teléfono de Atención Ciudadana de la Mancomunidad: 948 423242.