La ordenanza que regula la ORA en Pamplona cambiará en 2022

No ha llovido casi nada. Desde que se aprobara hace más de catorce años, la Ordenanza que regula las zonas de estacionamiento limitado y restringido de la ciudad tiene bastantes matices que actualizar. De hecho, no son pocas las voces que reclaman desde hace tiempo al modifique la manera de proceder en cuanto a la regulación de las tarjetas de actividad comercial. La última de ellas, en el barrio de Desde que se aprobara hace más de catorce años, la Ordenanza que regula las zonas de estacionamiento limitado y restringido de la ciudad tiene bastantes matices que actualizar. De hecho, no son pocas las voces que reclaman desde hace tiempo al Ayuntamiento de Pamplona queen cuanto a la regulación de las tarjetas de actividad comercial. La última de ellas, en el barrio de San Jorge

Para empezar por el principio, quede claro que, según el texto, el mismo que especifica límites y directrices, se indica que en las zonas naranjas se permite estacionar, durante las horas establecidas, a los vehículos con tarjeta de residente dentro de su sector sin limitación de tiempo; a los que tengan tarjeta de actividad comercial, industrial, profesional o de servicios dentro de su sector sin cota temporal; y, finalmente, a quienes tengan tique durante el lapso que hayan abonado (máximo 24 horas).

A ojos de la asociación de comerciantes Sanduzelai, el problema no es nuevo. “Ya tuvimos una reunión con los concejales Ana Elizalde (área de Comercio) y Javier Labairu (Seguridad Ciudadana) y repito que nuestra demanda es que se flexibilice la ordenanza”, insisten.

CONDICIONANTES

Según explican desde el gremio, en las horas comerciales, San Jorge no se encuentra saturado en absoluto. “El Ayuntamiento de Pamplona ya ha girado las correspondientes cartas de pago y es verídico que nos cuesta cinco veces más a un pequeño comercio tener una tarjeta que a cualquier vecino; y habiendo sitio para aparcar”, lamentan desde la asociación de comerciantes. “No siempre hay un transporte público en condiciones para venir”, añaden.

Tras la exposición de los afectados, llega la respuesta por parte del concejal de Seguridad Ciudadana. “Si nos centramos en la petición tanto del precio como de la regulación de la zona de aparcamiento para comerciantes, pasarlo de solo naranja (lo que especifica la ordenanza en vigor) a que puedan aparcar en todo el barrio, conlleva un cambio importante que estamos estudiando”, asegura Labairu.

El máximo responsable de Seguridad Ciudadana incluso se atrevió a decir que se trata de un aspecto sobre el que cree no habrá divergencia por parte de ningún grupo político. No obstante, también hizo hincapié en que, ya que se necesitaría un cambio de ordenanza, el equipo de gobierno quiere aprovechar dicha revisión para hacer más transformaciones. “Estaremos en 2022 cuando lo cambiemos, así que me comprometo a estudiar cómo termina el año y la ORA en tres nuevos barrios”, dijo.