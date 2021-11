La nieve y el frío deslucen un San Saturnino sin procesión ni Comparsa

El temporal de frío y nieve que recorre Navarra ha obligado a celebrar este lunes una festividad de San Saturnino, patrón de Pamplona, sin apenas actos conmemorativos, salto la misa en honor al santo y un concierto de La Pamplonesa esta tarde en el Teatro Gayarre.

Las malas condiciones climatológicas han provocado la suspensión de la procesión y la salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos prevista para este lunes para celebrar la festividad de San Saturnino.

La Corporación municipal sí ha acudido, vestida de gala, a la Iglesia de San Saturnino a las 11,00 horas para asistir a la celebración de la misa en honor al santo.

En esta celebración religiosa, el arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez, ha lamentado que "el mundo moderno arrastra con sus corrientes relativistas, con su ausencia de verdad y virtudes, con la promiscuidad en sus diversos factores como modo de vida. Pensemos un momento lo que sucede en las formulaciones relativistas que acosan no sólo la razón sino las actitudes".

"El buenismo como enaltecimiento social trata de convencerse que en el mal entendido progreso, todo vale", ha afirmado el arzobispo, quien ha señalado que "nos han quitado los 'valores cristianos', y no pasa nada. Nos han quitado la libertad personal, y no pasa nada".

"Nos han quitado las 'virtudes cristianas', y no pasa nada. Nos han quitado la familia, y no pasa nada. El matrimonio y los valores familiares cada vez se entienden menos, son objeto de desprecio, son confundidos o ridiculizados, y no pasa nada. Nos han convencido de que el aborto es libre y justo, y no pasa nada. Nos han dicho que la eutanasia es buena y digna, y no pasa nada", ha destacado.

Y "la culpa", ha agregado, "es de los cristianos rancios que están anticuados y no progresan. Y siguen afirmando que lo cristiano es una marca que a nadie favorece porque es algo que sucedió y hoy no tiene sentido porque ha pasado de moda".

Este lunes, la banda de música La Pamplonesa ofrecerá su concierto a partir de las 20,00 horas en el Teatro Gayarre. Esta actuación y la misa de San Saturnino son los dos únicos actos que se celebran en espacios interiores y que son posibles por el temporal de nieve.

Así, la comparsa de Gigantes y Cabezudos deberá esperar un poco más para poder compartir sus bailes y su música con la ciudadanía de Pamplona, especialmente con los más pequeños.

La última ocasión en que la comparsa pudo pasear por las calles de la ciudad fue precisamente en la festividad de San Saturnino, en el año 2019, antes de que se desatase la pandemia de la covid-19.

Este año, el Concierto Extraordinario de Zarzuela que La Pamplonesa realiza en torno a la festividad de San Saturnino cumple la mayoría de edad. En los dieciocho años desde el primero realizado en 2004 en torno al maestro Serrano hasta el de este año, la banda ha interpretado en torno a 150 números del llamado género chico.

Hoy domingo y el lunes, en el Teatro Gayarre, La Pamplonesa contará con la colaboración de la soprano pamplonesa Andrea Jiménez, que cantará una selección de las ‘Romanzas para soprano’ más importantes, alternadas con las principales oberturas y preludios del género, bajo la dirección de J. Vicent Egea.