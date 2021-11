El alcalde de Pamplona confía en que podrá celebrarse San Saturnino

San Saturnino” pero se encuentra a la espera de recibir indicaciones desde Salud y este miércoles se reunirá con la Federación de Municipios y Concejos. El alcalde de Pamplona, Enrique Maya , ha señalado este lunes que trabaja “con la hipótesis de que va a haber” pero se encuentra a la espera de recibir indicaciones desde Salud y este miércoles se reunirá con la

“Esto va todo muy rápido, lo que nosotros no podemos nunca es trabajar con hipótesis”, ha comentado a los medios de comunicación, a los que ha dicho que, si finalmente no hubiese ninguna limitación, sería un problema que no estuviese organizado.

Desde esta premisa ha asegurado que él está “convencido" de que se podrá celebrar la festividad de San Saturnino, patrón de Pamplona, y “a la espera de lo que diga Salud”.

El miércoles, ha informado, están citados por la Federación de Municipios y Concejos para abordar la previsión de cara a las próximas fechas, pero “salvo que Salud diga que se prohíbe” ha dudado de que ese día puedan tener información cerrada sobre qué pasara con actos como la procesión de San Saturnino.

“Son momentos complejos como el encendido de las luces, las Navidades, la cabalgata o el Olentzero, pero si lo han centrado en interiores vamos a confiar que sea así”, ha indicado en referencia a las limitaciones.

A fecha de hoy lo único que saben es que “se está barajando el pasaporte covid”, ha indicando mostrándose a favor de lo planteado desde el Gobierno foral en este aspecto en cuanto a que sea requerido “en lugares donde sea posible un control”, si bien ha recordado que la medida está pendiente de la ratificación del Tribunal Superior de Justicia .

El alcalde ha lamentado que “estamos otra vez en la cabeza de contagios” y, aunque sin gravedad, “empieza a notarse en la presión en los hospitales”, por lo que “hay que tomar medidas”.

“Lo que no podemos es volver a plantearnos parar la actividad porque sería durísimo desde el punto de vista emotivo, económico y desde todos los puntos de vista”, ha subrayado.

En este sentido ha recordado que “todavía no estamos vacunados a los niveles que nos permitirían decir que es pasado” y ha instado a los no vacunados a “dejarse de prejuicios” porque “está funcionando” y “hay muchos menos problemas con las personas vacunadas”.