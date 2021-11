Compromiso para llevar a estudio las zonas de intervención preferente en la Milagrosa

Dicen que la paciencia es aquella actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. Un objetivo que quizá importe más cuando la espada de Damocles pende sobre la decisión de la administración pueda derribar o no la casa en la que resides.

Milagrosa están convencidos de que el papel que deben adoptar ahora es de esperar. Aguardar hasta que los diferentes signos políticos en el Afectados por el Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU) de laestán convencidos de que el papel que deben adoptar ahora es de esperar. Aguardar hasta que los diferentes signos políticos en el Ayuntamiento de Pamplona (NA+, PSN, Geroa Bai y EH Bildu) se pongan de acuerdo o, en su defecto, alcancen una decisión definitiva.

Para comprender mejor el momento en el que se encuentran, desde la plataforma vecinal afirman que tras haberse reunido con representantes de los tres partidos de la oposición cuentan con un compromiso. “Nos prometieron realizar un estudio sobre la figura de las ZIP (zonas de intervención preferente) que podrían aplicarse en el barrio”, aseguran los portavoces.

Esto es, una herramienta urbanística que ya se utilizó en su momento en el Casco Viejo de Pamplona y por la que el consistorio tiene potestad para ir adquiriendo edificios y ordenar su demolición, al tiempo que ofrecen a sus inquilinos realojos en promociones nuevas en el barrio a precios de vivienda protegida.

PUNTUALIZACIONES

Según cuentan los vecinos, el estudio debe servir para aclarar en qué condiciones se emplearía esta figura. Es decir, cómo se llevaría a cabo, de qué manera se compensará a quienes lo sufran y, finalmente, plazos sobre los que atenerse. “No es lo mismo en diez años que en uno, ya que esta situación limita reformas, alquileres, ventas, etc.”, valoran.

Planteado el escenario, los propietarios también han reclamado al consistorio que se convoque una reunión en la que se cite a todos los afectados sin excepción. “Queremos que la persona que sea, un técnico, nos explique todo al detalle, para que a nadie le queden dudas del desarrollo que se pretende hacer”, perseveran. “Necesitamos una explicación clara y global”.

De hecho, piensan que existen alternativas a los derribos y que, de no llevarse a cabo, sí se pueden materializar el resto de mejoras para el barrio. “Una cosa no merma la otra”, entienden. Y dejan claro que aplauden las dotaciones que pretenden mejorar la calidad de la zona, como el civivox, la ampliación de calles y plazas, etc. “Somos un instrumento intermediario entre los políticos y los vecinos y solamente queremos trabajar por y para el barrio, ya que el PEAU no es nuestra única demanda, aunque ahora sí preferente”, indican desde la plataforma, donde ya cuentan con más de 500 firmas en contra del plan esbozado por el Ayuntamiento de Pamplona.