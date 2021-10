NA+ de Aranguren critica la inversión en la Casa de la Juventud "sin un estudio previo de uso"

Ayuntamiento del Valle de Aranguren ha criticado y mostrado su "decepción" por la decisión adoptada por el pleno de "no realizar un estudio del uso y evolución de la Casa de la Juventud en los últimos años, antes de decidir invertir 2 millones de euros en una nueva infraestructura". El grupo municipal de Navarra Suma en elha criticado y mostrado su "decepción" por la decisión adoptada por el pleno de "no realizar unen los últimos años, antes de decidir invertir 2 millones de euros en una nueva infraestructura".

En un comunicado, NA+ ha pedido "realizar un estudio de uso tanto de este servicio como de la escuela de música, para poder determinar la mejor opción de inversión".

El grupo municipal ha destacado que "no estamos en contra de la Casa de la Juventud, pero entendemos que un gasto de más de 2 millones de euros debe de estar respaldado por criterios objetivos y de necesidad de los vecinos del valle y no por intereses políticos o electoralistas". "El gasto del dinero público debe de ser acorde a la necesidad real existente y no a unas hipotéticas", ha dicho.

Navarra Suma también ha apuntado que "en junio cesó el trabajo de la empresa que gestionaba la Casa de la Juventud y al margen de los motivos o motivaciones de esta marcha, nos preocupa la gestión que hadesarrollado en estos años, ya que nos transmiten que no existen memorias, ni tan siquiera información económica de la laborrealizada".

Para NA+, "la Escuela de Música congrega a 420 niños y jóvenes matriculados con actividad semanal, un crecimiento año tras año,que reciben enseñanzas en diferentes sedes y espacios y que necesitan un único centro donde se unifiquen las clases".

Desde el grupo municipal se ha subrayado que "la justificación de la inversión de 2 millones de euros del equipo de gobierno es con base en el número de jóvenes, pero no analiza el uso real de las actividades de la Casa de la Juventud y cuál ha sido la evolución y su participación".

A este respecto, ha apuntado que "los datos del Instituto Navarro de la Juventud son concluyentes al señalar que sólo el 7,49% los jóvenes de nuestra comunidad hacen uso de estos servicios, con una evolución descendente".