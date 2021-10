Un turista, multado en Pamplona por seguir su GPS

En 200 metros, gire a la derecha. Esa voz metalizada que se cuela desde el altavoz de navegador forma parte de los viajes más convencionales. Y sí, aunque en ocasiones el gps acaba más perdido que uno mismo, sigue siendo práctica común seguir la dirección de los mapas virtuales .

Todo comienza con una reserva en el hotel Pompaelo y el trámite para acceder al mismo a través del localizador. “Llegar a pie desde el hotel hasta el aparcamiento bajo la Plaza del Castillo es fácil, pero para acceder en coche desde el hotel a ese parking no hay más remedio que utilizar el navegador y seguir sus instrucciones”, indica el afectado, quien asume que circuló por la calle José Alonso inconscientemente.

“Tras la pandemia y la anulación de los Sanfermines tuve un sentimiento de tristeza . No quiero llegar a imaginar lo que ello ha supuesto para dichos negocios...”, suspira Javier. Junto a los suyos, apoyó . “Comimos en restaurantes, salimos de pinchos, compramos recuerdos y pernoctamos en un hotel”. Una vez en casa, recibieron unapor haber circulado por una de las calles con restricciones. “Estamos profundamente decepcionados y sentimos que la infracción es injusta”.“La imagen de la visita queda ensombrecida por un equipo de fotografía que habrá reducido las oposiciones de acceso a la Policía Municipal ”, aventura. “Una cámara fotográfica de tráfico no te avisa cuando te despistas, cosa que un agente sí suele hacer”, añade. Entiende que los. Avisa de que, una vez pagada la recurrirá ante el TAN. “En las alegaciones expondré la no intencionalidad de cometer la infracción, ya que no observé la señal al ser conocedor de estar en el interior de una zona restringida y poseer un localizador proporcionado por el local de hospedaje”, afirma.