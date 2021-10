División de opiniones ante la opción de alargar los Sanfermines

En la Casa de Misericordia, las palabras del alcalde llegaron en plenos preparativos del centenario de la plaza de Toros. Apuntan desde allí que “todas las ideas son dignas de análisis” y que será la Junta de Gobierno la que decida. Recuerdan también la merma económica que han dejado dos años sin feria en las cuentas de la residencia y reparan, en todo caso, en que son muchos los factores a estudiar.

El PSN y Bildu hicieron pública su postura. Los primeros hablaron de “ocurrencia del alcalde” y para los segundos, las declaraciones de Maya no son más que “tinta de calamar”.

La Federación de Peñas no comparte las formas en que el alcalde anuncia algo de tanto calado y Comparsa prefiere no pronunciarse hasta tener un comunicado oficial”.

José María Marco es presidente de la comisión taurina de la Casa de Misericordia, organizadora de las corridas de toros y de los encierros en Sanfermines. Y Enrique Maya, alcalde de Pamplona, preside como tal la Junta de Gobierno de la casa. “En este momento poco puedo añadir”, apuntó ayer Marco respecto de las palabras del edil y señaló que en el contexto del centenario que la plaza de Toros celebra en 2022, están ahora “en la fase de aportar ideas y propuestas y todas se comentarán en la Junta y luego se decidirá”, expresa y destaca que el centenario les ha pillado “con el pie cambiado”. “Si fueran años normales sería mucho mejor. La situación económica de la Casa no es la mejor, es un poco delicada y haremos lo posible para dar realce a ese centenario. Todas las ideas son dignas de análisis”, reitera José María Marco, y en el contexto de dos años sin Sanfermines, reconoce que hay “muchas ganas de fiesta y de Sanfermines”, pero repara en que “también habría que ver la situación económica de los pamploneses en ese momento”. “Todas las propuestas son válidas, pero hay que estudiar muchos factores”, opta por la cautela el presidente de la comisión taurina, responsable de la Feria del Toro de Pamplona.

En una entrevista anterior con este periódico el pasado julio, Marco indicaba que los dos años sin corridas han dejado en la Casa de Misericordia un déficit de cinco millones de euros, añadidos al déficit estructural. También apuntó entonces que a finales de este año echará a andar la comisión de trabajo para el centenario, que prevé citas taurinas, y otros eventos sociales y culturales.

Asimismo, el grupo defiende que “una ampliación de las fiestas requeriría contenidos, presupuesto para poder llevarlos a cabo y un acuerdo con los colectivos implicados y el resto de grupos municipales”.

Los socialistas le reclaman que “deje de buscar titulares fáciles” y que “a la hora de hablar de los próximos Sanfermines, tras dos años en los que han tenido que ser suspendidos por la pandemia, se asegure de haber informado y consensuado los mensajes con la oposición y la mesa de los Sanfermines”.

A juicio de Josu Santxez, presidente de la Federación de Peñas, Enrique Maya propicia “un debate estéril y juega con los sentimientos de la ciudadanía”. “Ahora me dice un amigo que se podrían alargar y lo planteo. No parece serio. Es el alcalde de turno en estos cuatro años, pero ningún alcalde debería tener la potestad de alargar o acortar unas fiestas tan grandes como las de Pamplona”, considera.

“Si es algo real se podría estudiar y debatir, pero es una decisión de tal calado que debería estar basada en el consenso”, traslada la opinión de la federación. “Tampoco compartimos que hable el alcalde de contratar artistas de primera, cuando el mundo cultural local ha sufrido tanto. Tendría que apostar por los artistas de aquí”, repara del mismo modo en una frase del alcalde respecto “del turismo”. “¿Cuál es el turismo de primera? ¿El que llega con los bolsillos llenos de dinero, y el de segunda el de personas de todo el Estado que vienen a disfrutar de la fiesta?”, se pregunta.

“Todos y todas tenemos muchas ganas de disfrutar de las mejores fiestas, pero no se puede jugar con estos sentimientos”, reitera Josu Santxez y asegura que “el año pasado con los toros pasó lo mismo, dejó caer la posibilidad de que hubiera corridas, se armó revuelo y quedó en nada. Nos parece que es ser demasiado protagonista y el papel del alcalde es el dar servicio a la ciudadanía”, apunta. “Se nos han quedado ojos como de emoticono”, describía este martes.

presidente de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos , destacó que no tienen “ninguna comunicación oficial” sobre la posibilidad de alargar los Sanfermines. En este sentido, señala que, en ningún modo se pronunciarán, precisamente hasta no tener nada en claro. “Podemos decir un montón de cosas, pero es como hablar de platillos volantes, por eso preferimos no opinar, no tenemos ningún tipo de aviso, nada de nada. Enrique Maya será el que tendrá que decir”, incide Laspeñas. En todo caso indica que “la Comparsa, si hay fuegos, si hay encierros... más días, sería un acto más y trataría de adaptarse”. “Pero lo comentaríamos cuando haya algo en firme”.