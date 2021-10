Ilusión por redescubrir Pamplona

Cuando las piernas fallan, las cosas sencillas y cotidianas toman un valor especial, como dar una vuelta por Pamplona. Bien lo saben algunas personas de la tercera edad para los que subir al centro dando un paseo ya no está a su alcance. De ahí surgió una iniciativa de voluntariado que acaba de poner en marcha Solera Asistencial y Caja Rural de Navarra: paseos en triciclos eléctricos.

Una treintena de voluntarios ya han recibido formación técnica sobre el correcto uso del triciclo y humana para saber cómo atender a los usuarios y usuarias. Solera dispone de dos triciclos eléctricos de dos plazas más conductor. Los mayores van sentados delante cómodamente resguardados por una capota. Los días que haga buen tiempo, dos voluntarios llevarán de paseo a un máximo de cuatro personas, en un recorrido de una hora, “redescubriendo la ciudad”, explicó este jueves el director general de la Fundación Solera, Borja Macaya. Otro voluntario les acompañará con una bicicleta de apoyo por si surge cualquier imprevisto. La iniciativa aspira en convertirse en un “proyecto de ciudad” donde participen otras personas voluntarias.

acogió este jueves la presentación de este proyecto, a la que fue invitado el alcalde de Pamplona, Enrique Maya , y que incluyó una demostración práctica.disfrutó de un pequeño paseo por el parque de la Vaguada. “Me hace especial ilusión porque soy de Bilbao y conozco poco Pamplona”, expresaba. Su compañera,, también se mostraba “ilusionada”. “Hace mucho tiempo que no doy una vuelta por Pamplona. Tengo ganas de ver el centro”, expresaba Juana, que lanzó un “¡pobre conductor!”. “No se preocupe que la bici es eléctrica y no se cansa”, le respondían.era el voluntario al manillar del triciclo. Este encargado de mantenimiento de Solera comentaba que los residentes están “superilusionados” con la iniciativa: “No nos van a faltar clientes”. Hay un itinerario básico que les acercará a la Taconera, plaza del Castillo y Casco Viejo. “Pero también se les enseñará barrios nuevos que no conocen o podrán ir sitios donde vivieron y ver así cómo han cambiado”, explicaba Aritz Ortiz.