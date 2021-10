La bici quitará un carril al coche en Pamplona

Cierren los ojos y viajen a Tokio. Sin restricciones, que ahora apenas hay. Piensen en el cruce de Shibuya, uno de los pasos peatonales más concurridos del mundo. Ese símbolo de la ciudad nipona inmortaliza la base de la nueva pirámide de la movilidad. Con el peatón a la cabeza, son las ciudades las que deben amoldarse para que los coches, esos ‘dueños y señores’ del asfalto, acaben dejando paso a personas, bicicletas, patinetes y transporte colectivo.

Pero no de manera abrupta, sino de forma que la convivencia termine por ser una realidad comprendida con independencia de la alternativa elegida. Es la partida que ahora continúa el consistorio con la ampliación del carril bici que quedó ‘estancado’ en la plaza de Europa. Desde Paseo de Sarasate, recorriendo las avenidas del Ejército y Bayona, la nueva infraestructura vendrá a complementar en apenas tres semanas un recorrido que alcanzará hospitales y que pretende enlazar con Barañáin en el próximo ejercicio fiscal.

COMPAGINAR

Apoyándose en numerosos análisis técnicos y un informe del grupo municipal de Tráfico que avala la reducción de paso de coches en la zona, el área de Movilidad del Ayuntamiento de Pamplona, con el concejal Fermín Alonso y la responsable Maribel Gómez a la cabeza, decidieron que la solución para introducir el vial ciclista pasaba por minimizar el espacio de los vehículos motorizados en la calzada.

Con el objetivo de reducir la velocidad en carretera, los planos ya tienen la respuesta. Y lo hacen de manera meridiana: eliminando un carril de circulación en todos los tramos. Es decir, en la zona de los cines Golem, la calzada pasará de tres a dos carriles; y desde la rotonda que enlaza con la calle Ermitagaña, Movilidad dejará solamente un vial en cada sentido, en lugar de los dos que hay en la actualidad.

¿Y cómo piensan materializar el cambio? Para entender el proceso, es necesario ir con calma. Así, en el primer tramo, justo tras enlazar con el carril bici de la avenida de Bayona, será el nuevo vial ciclista el que ‘empuje’ la banda de aparcamientos hacia el interior de la calzada, anegando así uno de los carriles para coches. El puzzle sería sencillo: acera, carril bici, estacionamiento.

Mirando ahora hacia la acera contraria (dirección centro ciudad), se cambiará la banda de aparcamientos de línea por semibatería, lo que ganará plazas y mermará el espacio del coche.

ROTONDAS LIMITADAS

Una vez superada esta segunda glorieta, recordemos que el consistorio llevará el carril bici por la acera contraria. Es decir, por las inmediaciones del parque de Yamaguchi y no por el colegio Santa Teresa-Teresianas. Este cambio de trazado, según explica la responsable de Movilidad, Maribel Gómez, obedece al peligro que generaría la confluencia de coches y bicicletas junto a las diversas bolsas de aparcamiento que existen en la zona, además de garantizar la seguridad de los escolares, especialmente a las horas de entrada y salida, cuando más saturado se encuentra el lugar.

Y como colofón al calmado de tráfico, los técnicos intervendrán en las rotondas, reduciendo el espacio de los anillos y ampliando las isletas de las medianas.

El Ayuntamiento de Pamplona va a acometer en días las obras que darán forma al nuevo carril bici de la avenida de Barañáin, más concretamente entre las avenidas de Bayona y Navarra. Este nuevo eje dará continuidad a la infraestructura también creada esta legislatura y que transita desde el centro de la ciudad (Paseo de Sarasate) hasta la Plaza de Europa, en el entorno de los cines Golem. Según las estimaciones que maneja el área de Movilidad y Proyectos Estratégicos serán dos meses de intervención, con un presupuesto de unos 200.000 euros, que dejarán preparada la posterior conexión hasta el límite con Barañáin para el año 2022. Dentro de este escenario de cambios y aprovechando el desarrollo del proyecto, los técnicos municipales han decidido mejorar la movilidad peatonal ampliando aceras en la plaza de Europa, así como en la rotonda del cruce con las calles Ermitagaña y La Rioja. “Se avanzarán vados de pasos peatonales y se construirán dos paradas avanzadas del Transporte Urbano Comarcal en las paradas actuales (plaza de Europa y parque de Yamaguchi)”, remarcaron desde el consistorio.

AL DETALLE

1. Carril bici en avenida de Bayona



2. Paso peatonal avenida de Bayona-Sancho el Fuerte. Se cambia el pavimento de la mediana y del vado más cercano a la vaguada. En el segundo vado se cambia el pavimento y se adelanta reduciendo la longitud de dicho paso.



3. Se aumentan mediante pintura las isletas de la rotonda, reduciendo la anchura del anillo, lo que merma el espacio para el coche, ordenando el tráfico y calmándolo.



4. Se crea una nueva isleta mediante pintura para separar los tráficos que parten desde Arcadio María Larraona.



5. Nuevo carril bici, en calzada, bidireccional y separado del tráfico con una banda de protección de 50 centímetros con separadores de caucho y bolardos.



6. Paso peatonal de Sancho el Fuerte Se avanzan los dos vados y se repavimentan junto a la mediana. El paso se retranquea.



7. Se hace una gran ampliación de acera Irá la actual parada de villavesa, que aumenta de espacio y en la que se colocará una marquesina (ahora no hay sitio y de ahí que solamente exista una columna)



7.A. Modificación del paso peatonal de Arcadio María Larraona Se repavimentan vados y se pone en perpendicular con bordillo para mejorar accesibilidad. Se crea un paso ciclista que se pinta de rojo con pintura antideslizante



7.B. Gran ampliación de acera



8. Se avanza el vado del paso peatonal reduciendo la longitud del paso, que resulta peligroso.



9. La mediana y el vado se repavimentan.



10. Nuevo carril bici, en calzada y bidireccional Separado del aparcamiento con una banda de protección de 90 centímetros con separadores de caucho y bolardos (cuando hay aparcamiento junto al carril bici, la banda de protección es de mayor anchura). Los aparcamientos actuales se instalan en el carril de circulación, pasando este tramo de 3 carriles a 2. Se calma el tráfico y se reduce el espacio del coche.



11. Se avanza la parada de la villavesa mediante una plataforma de hormigón que tiene la anchura del carril bici más la banda de aparcamiento. Las bicis acceden mediante rampas y la Mancomunidad trasladará la marquesina al extremo de esta plataforma. Así, la villavesa parará en el propio carril y no se ‘orillará’ para dejar a pasajeros.



12. La isleta central de la plaza Europa no se toca. El anillo de la rotonda se reduce de anchura (calmado de tráfico)



13. La parada de taxis actual se manteniene ampliándose en unos 6 metros.



14. Se crea un carril exclusivo BUS que permite que las villavesas lleguen adelantadas a la rotonda.



15. Al eliminarse un carril, el aparcamiento en línea se pone en semibatería, aumentando las plazas. Los contenedores también se adelantan.



16. En este paso peatonal, un vado y la mediana se repavimentan. El más cercano a Yamaguchi se repavimenta y se avanza, reduciendo la longitud de este paso (ahora peligroso).



17. Gran ampliación de acera



18. Modificación del paso peatonal de calle Ermitagaña Se repavimentan vados y se pone en perpendicular con el bordillo para mejorar accesibilidad. Se crea un paso ciclista que se pinta de rojo con pintura antideslizante. La parada de TUC que está a continuación aumenta de longitud para que las villavesas puedan maniobrar mejor.



19. Gran ampliación de acera



20. Rotonda de Avd Barañain-Ermitagaña-La Rioja Se modifica la rotonda, trasladando el centro de la isleta y reduciendo el radio. Con objeto de que tras implantar el carril bi, el anillo de la rotonda tenga una anchura de 9 metros para que los vehículos y villavesas puedan seguir circulando por ella en dos carriles sin problemas.



21. En este paso peatonal, un vado y la mediana se repavimentan El más cercano a Yamaguchi se repavimenta y se avanza, reduciendo la longitud de este paso (actualmente peligroso por su longitud). Se hace un paso ciclista que se pinta en rojo. En este punto, el carril bici cambia de margen. Y lo hace para evitar las salidas de bolsas de estacionamiento que existen en el lado derecho y que suponen un problema para la seguridad de los ciclistas.



22. Nuevo carril bici, en calzada, bidireccional Separado del aparcamiento con una banda de protección de 90 centímetros con separadores de caucho y bolardos (cuando hay aparcamiento junto al carril bici, la banda de protección es de mayor anchura). Los aparcamientos se instalan en lo que actualmente es carril de circulación, pasando de 2 carriles a 1.



23. Se avanza la parada de la villavesa mediante una plataforma de hormigón Tiene la anchura del carril bici, pero no de la banda de aparcamiento. Las bicis acceden mediante rampas.



24. Cruce con Sancho Ramñirez. Se crea un paso ciclista pintado en rojo y el vado del paso peatonal de la avenida Barañain se avanza algo más.



25. En este paso peatonal, un vado y la mediana se repavimentan. El más cercano a Sancho Ramírez se repavimenta y se avanza, reduciendo la longitud de este paso (actualmente peligroso).



26. El carril bici termina en este paso ciclista que conecta con la acera bici de la avenida Navarra Este paso se pinta en rojo. En el futuro el carril bici continuará hasta Barañain en 2022.