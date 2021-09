¿Qué villavesa cojo? Pistas para no perderse en el transporte público si eres nuevo en Pamplona

Qué villavesa coger, cuánto cuesta un ticket, puedo pagar con tarjeta, cómo saber en qué parada me tengo que bajar, cómo utilizar la aplicación. Sí, todo aquel que llega de nuevas a Pamplona ha tenido problemas para utilizar el transporte urbano o villavesa. A pesar de su gran utilidad, a veces es complicado pillarle el truco si no has necesitado nunca estos servicios. Pero con unas nociones básicas, podrás llegar en villavesa hasta donde te lo propongas.

El ticket simple para poder realizar un viaje en villavesa cuesta 1,35 € que se pagan al propio conductor en metálico, no se acepta tarjeta de crédito. Es necesario conservar ese ticket durante todo el trayecto y no se admite pagar con una cantidad superior a 20 €. Pero es posible que cueste menos con las tarjetas de la villavesa. Esta tarjeta de transporte, o bonobús, se adquiere en numerosos puntos de venta que hay distribuidos por la ciudad y que puedes localizar de dos maneras, o con la pegatina de Transporte Urbano Comarcal en el escaparate o con el GPS en la aplicación Tu Villavesa (disponible en Android e IOS). Algunas marquesinas informan de los tiempos de llegada de los siguientes autobuses en una pantalla. Señalan el tiempo que falta para que llegue el autobús de una determinada línea. Esa información está también disponible en la aplicación Tu Villavesa, y en todas las paradas hay un código QR para poder consultarlo en la web.

Con el bonobús, cada viaje cuesta 0,70€ y el transbordo desde una villavesa a otra, siempre que no exceda los 45 minutos, es gratuito. La tarjeta cuesta 2 €y se deben realizar recargas de más de 5 €. El servicio de villavesas también funciona por la noche, aunque no todas las líneas y las que sí lo hacen con menos frecuencia. El servicio nocturno (con líneas N1 a la N10 y San Fermín) cuesta cada viaje con el bonobús 1,02€. También existen los abonos temporales. El que tiene duración de 30 días, cuesta 30€. Y si eres menor de 31 años, cuesta 24€. Si eres familia numerosa, cuesta 21€. Con ellos, podrás hacer tantos viajes como quieras, cualquier día, a cualquier hora, durante el plazo de 30 días. Además, en esta tarjeta también se puede recargar el bonobús convencional al que le corresponde un precio por viaje de 0,70€.

Los requisitos para poder utilizar el abono de 30 días, también conocido como abono mensual, es disponer de una tarjeta de transporte personalizada, con una fotografía tuya y tu nombre, para poder cargarlo.

Para poder obtener la tarjeta mensual, es necesaria una fotocopia del DNI por las dos caras y una fotografía actualizada tamaño carnet. Se puede realizar online en este enlace ( http://www.mcp.es/content/solicitud-tarjeta-para-abono-joven ) o presencial. Si se realiza online, a los siete días recibirás la tarjeta en tu domicilio o podrás pasar a recogerla al punto que hayas seleccionado en el que puedan crear tarjetas personalizadas.

Por el contrario, si la tramitación es presencial, se puede acudir a los puntos de recarga de tarjetas o de creación de tarjetas personalizadas (excepto en la Oficina de Atención Ciudadana de la calle Navas de Tolosa, 29 bajo) con los mismos documentos, fotocopia del DNI por las dos caras y fotografía tamaño carnet. A éstos últimos se puede acudir si la tarjeta personalizada se pierde o se estropea con la misma documentación.

Si ya cuentas con una, puedes ir a recargar a uno de los 255 puntos de recarga que hay disponibles y que se pueden consultar en la aplicación.

Al autobús, se accede por la puerta delantera y se baja por las traseras. Siempre hay que subirse en la parada, y para informar de que quieres bajar, se deben presionar unos botones rojos que hay por todo el automóvil en los que pone ‘Stop’. En la aplicación Tu Villavesa, se pueden consultar las líneas que hay y las paradas que realizan. También se puede consultar cuánto van a tardar en llegar a la parada en la que quieres subir. Otro uso es que te indican cómo llegar de un punto a otro, y qué línea o villavesas debes coger para ello. Con el coronavirus, han añadido la función de ocupación. Muestra, en una aproximación, cómo de lleno va el vehículo.

Hay que fijarse muy bien hacia qué dirección queremos ir. Una villavesa va de ida a un lugar y otra de vuelta, por eso, es importante el lugar de la carretera en el que nos coloquemos si no queremos dar una vuelta entera a la ciudad.