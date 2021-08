Piden penas de más de 4 años para seis de los detenidos en los altercados de Pamplona

fiscal ha solicitado penas de prisión que oscilan entre los 3 años y 10 meses y los 4 años y 7 meses para seis de los detenidos por los Laha solicitadoque oscilan entre los 3 años y 10 meses y los 4 años y 7 meses parapor los altercados sucedidos en el Casco Viejo de Pamplona durante la noche entre los pasados jueves y viernes.

El capítulo más extremo de los que lleva registrando Navarra a lo largo del verano en cuanto a hostilidad contra las policías que vigilan el cumplimiento de las medidas sanitarias contra la covid deparó once detenidos y ocho agentes de la Policía Municipal de Pamplona heridos leves por el lanzamiento de objetos como botellas o piedras en su contra. La violencia ligada al botellón se desarrolló en dos escenarios a partir de la una de madrugada: en la calle San Gregorio, con masificación de jóvenes, alguno de ellos trepando hasta balcones de viviendas y algún lanzamiento de botellas contra los agentes, y especialmente más tarde en la zona del Archivo de Navarra, donde se concentraron unas 500 personas y se arrojaron piedras y vidrio a la policía.

El juez decretó este sábado la libertad provisional sin fianza para seis de los detenidos por los altercados, los seis mayores de edad. No obstante, les prohíbe acceder al Casco Viejo pamplonés hasta el 9 de septiembre, fecha fijada para el juicio, con la finalidad de evitar la reiteración delicitiva en nuevas participaciones de los acusados en botellones. El juez dice ser consciente de que esta medida no impedirá la participación de los detenidos en otros botellones que puedan celebrarse fuera del Casco Viejo, pero expone que el principio de legalidad impide prohibirles la participación genérica en dicho tipo de eventos al no estar prevista dicha posibilidad en el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

CON EL ROSTRO TAPADO

En su escrito de acusación, la fiscal desarrolla que los acusados se encontraban entre las calles Mercado y Santo Domingo, desde donde, “puestos previamente de acuerdo y con la intención de alterar el orden”, se dirigieron hasta la calle Dos de Mayo. “En esa calle había una alta concentración de personas que no guardaban la distancia de seguridad y alguna de ellas estaban rompiendo botellas y causando molestias a los vecinos y en el hotel Catedral”, relata. La fiscal prosigue con que, en cuanto los policías accedieron a Dos de Mayo, los acusados, junto a otras personas no identificadas, arrojaron a los agentes piedras y botellas que dieron contra los escudos policiales, golpeando una de las piedras contra un policía. “Los acusados, tras lanzar diversos objetos volvieron a la calle Mercado, donde se hicieron con más botellas que siguieron arrojando con fuerza hacia los agentes. Durante estos hechos, los acusados se taparon el rostro con las camisetas que vestían para evitar ser identificados. Inmediatamente después, se marcharon del lugar y fueron seguidos por los agentes para proceder a su detención, que se produjo pasados unos minutos”. Según el escrito, en el momento de ser detenidos tres de ellos se enfrentaron físicamente a los agentes, que sufrieron distintas lesiones.

La fiscal acusa a los seis detenidos de un delito de atentado con uso de instrumento peligroso, con la agravante de disfraz. Solicita para ellos por esto tres años y diez meses de prisión. Pena que se eleva en algunos casos, al ser acusados además de un delito de resistencia en concurso con un delito leve de lesiones y de dos delitos de atentado en concurso con tres delitos leves de lesiones, lo que en su caso elevaría la pena hasta los 4 años y 7 meses.