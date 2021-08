La Policía, muy preocupada por "el incremento de la hostilidad"

En la última reunión de la comisión de coordinación policial ante la covid-19, todos los cuerpos coincidieron en señalar su preocupación por el incremento de la “agresividad y hostilidad” hacia algunas de sus actuaciones, nada que ver con los desalojos pacíficos que se registraron durante el pasado julio en las fechas sanfermineras, por ejemplo. Lo ocurrido este jueves avala la preocupación policial.

Tanto el comisario de Seguridad Ciudadana de Policía Foral, Carlos Yárnoz, como el portavoz de Policía Municipal de Pamplona, Jesús Bariáin, coinciden en destacar que los incidentes los provoca una minoría. “Nos fijamos en lo que hacen 100 o 150 descerebrados, porque es una minoría que nos pone en riesgo a todos, pero hay miles de personas que disfrutan de su ocio, que se toman sus cervezas, que van a conciertos... y lo hacen con responsabilidad”, destaca Yárnoz. “Es un grupo minoritario que no respeta a la policía, ni a las normas, ni al resto de la ciudadanía”, apunta Bariáin.

A Yárnoz le “sorprende” las reacciones “violentas y hasta predispuestas” que se están producido últimamente en algunas intervenciones que solo tienen por objeto cumplir con la normativa y dispersar aglomeraciones ante el riesgo sanitario, algo que se está haciendo “con mano izquierda”. También le llama la atención que los incidentes más violentos se estén registrando “cuando parece que estamos a punto de llegar a la orilla”. “Esto no es un tema policial, todos deberíamos colaborar para salir a la vez juntos, para que la hostelería pueda aumentar horarios, para que El Sadar aumente aforos...”, apunta Yárnoz, quien no descarta entre los que protagonizan los incidentes pueda haber personas “anti-todo” que se aprovechan de situaciones festivas o reivindicativas para “sacar su violencia”.

Bariáin también pone el acento en el hecho de que en este tipo de actuaciones policiales procuran ser “prudentes” y consisten “en hacer cumplir los límites de distancia social y uso de mascarilla que marcan las autoridades”, y también para velar por el derecho de esos vecinos “soliviantados por los daños y porque no pueden dormir” por los ruidos. Sobre las causas de estos últimos comportamientos, Bariáin no lo liga directamente al confinamiento o las limitaciones por la pandemia. “Todos hemos perdido un tiempo precioso en estos meses. La policía, los hosteleros, los comerciantes, la gente mayor... No me sirve como excusa. Es un sector de la población que no interioriza un respeto a la normativa ni a las demás personas. Y el peligro es que vaya a más”, advierte el portavoz policial.