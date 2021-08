El Casco Antiguo cambia de luz con 329 nuevos puntos led en 19 calles

El Casco Antiguo de Pamplona cambia de luz. Con la renovación de 329 puntos de luz en diecinueve calles, 40 pasarán a contar con sistema de iluminación LED en el alumbrado público, y quedará una pequeña parte para completar el cambio. El Ayuntamiento de Pamplona prevé ahorrar 33.000 euros al año con la medida y evitarán, aseguran, la emisión de 32 toneladas de CO2 a la atmósfera.

Economía y medio ambiente se fusionan en la iniciativa y Óscar Esquíroz, director del área de Conservación Urbana del Ayuntamiento de Pamplona, subraya que en el Casco Antiguo el coste del cambio de luminaria, en este última licitación suma 163.614 euros, se amortizará en cinco años. Y explica que en otras zonas de la ciudad, que ya cuentan con led, se precisan diez e incluso hasta quince años. Esto es así porque en lo Viejo el ayuntamento no aplica ninguna medida de ahorro energético, como la reducción del flujo eléctrico, algo que sí se hace en distintos barrios. “Al Casco Antiguo se le da un trato especial tiene que estar iluminado por la intensa actividad ciudadana y de turismo y las luces permanecen encendidas horas y con un flujo normal, no se reduce como en otras zonas que resultan más eficientes, tal vez, porque la iluminación no se minimiza mucho, pero sí el consumo”, sostiene que unas y otras se regulan desde el centro de mando que controla cada circuito de alumbrado. Y recuerda que en algunas zonas las lámparas se colocaron hace unos 30 años, con el propósito de “bañar de luz las calles”, algo que luego se ha desechado en Pamplona. Desde finales de los 90 se reglamentó y se comenzó a modificar. “En el Mediterráneo, el Levante de España, está mucho más bañado de luz que el norte de Europa y es un consumo exagerado, además de contaminación lumínica”, afirma.

Esquíroz señala que únicamente se cambiarán las lámparas, los bloques ópticos de tecnología de descarga por otros de led, y que las farolas se mantendrán. La mayoría datan de 2007, un modelo que se instaló después de que la institución Príncipe de Viana vetara “por agresivas para las fachadas” las que se habían colocado tras la primera fase de la peatonalización de varias calles en 1997, “unos báculos metálicos anclados al suelo”. Las actuales “tipo Pescador” son similares a las que había en Pamplona a principios del siglo XX. Esta última licitación recayó en la empresa Etralux que rebajó en 36.400 euros los 200.000 iniciales. El 100% lo sufraga el Gobierno de Navarra. El Ayuntamiento indica que con esta nueva actuación el 16% del alumbrado de Pamplona, compuesto por 33.000 puntos de luz, funcionará con bombillas tipo led. En conjunto, el ahorro suma 100.000 euros anuales y 115 toneladas menos de CO2 a la atmósfera En el modelo Pescador del Casco Antiguo y en otros faroles clásicos tipo Villa, Fernandina o Munich se sustituye lámpara y equipo, pero en otros puntos de la ciudad es necesaria la renovación de prácticamente toda la luminaria, excepto el soporte.

AL DETALLE

Ya tienen lámparas LED las calles Mayor, Tejería, Calderería, san Agustín, Bajada de Javier, Compañía, Dormitalería, Ronda Barbazana y resto hasta Archivo de Navarra, plaza del archivo, plaza santa María la Real, Contorno plaza del Castillo, San Francisco y plaza san Francisco, Campana, paseo Sarasate, rincón de la Aduana y Taconera.

Se incorporan ahora las calles Hilarión Eslava, Mayor (la parte que quedaba), Santo Andía, Campana, San Gregorio, San Antón, San Nicolás, Zapatería, Lindachiquía, Pozo Blanco, Carmen, Mañueta, Redín, San Lorenzo, Descalzos, Mercado, Cuesta de Palacio, Ciudadela, paseo Juan de Labrit, Juan de Labrit.