"La calle estaba llena de chavales de 15 y 16 años"

"Esto es responsabilidad de los padres. Eran todos unos chavalillos de 15 y 16 años", afirma un vecino de la calle San Gregorio de Pamplona que, un jueves más, sufrió el ocio nocturno desbocado. Insultos, peleas, cristales rotos, “un desmadre, como los Sanfermines pero además sin ningún tipo de respeto”, expresa otro residente. Como muestra, hablan del “descerebrado” que se encaramó al balcón del primer piso encima del bar Kaixo. Precisamente fue un hostelero el que se encaró con este muchacho para que bajara. “Después se puso a hacer el tonto columpiándose entre dos balcones”, relata el dueño de un bar, que recibió por ello una lluvia de insultos.

El vecindario explica que la semana pasada ya se registraron “situaciones preocupantes” de aglomeraciones e incidentes. “Pero esta vez la gente estaba descontrolada, pasada de rosca”, comenta Eneko, que vive en San Nicolás. Relata que desde la ocho de la tarde el Casco Viejo estaba bastante saturado “por todas las zonas”. Sarasate, Estafeta, plaza del Castillo… El problema de San Gregorio es que es una de las calles más estrechas. Aquí se concentran los bares con licencia especial, que pueden cerrar a la una de la madrugada y eso atrae al público más joven. “También había grupos de chavales con pinta de universitarios, con camisa, bien vestidos, pero ya se ve en los vídeos que luego se remangan y participan en peleas”, prosigue este vecino.

El primer desalojo se produjo poco antes de la una de la madrugada. Pasaron varios furgones de la policía municipal, con refuerzos de la Policía Nacional, desde la plaza de San Nicolás hasta la calle Ciudadela. “Después se quedaron taponando la calle, unos 15 minutos, mientras decenas de jóvenes les increpaban desde Navas de Tolosa y Sarasate. Cuando parecía que se calmaba la cosa se retiraron y en pocos minutos volvió a llenarse la calle”, relata un camarero del bar Museo, que aprovechó esta situación para limpiar su trozo de calle, que estaba llena de plásticos y cristales. El bar Museo tiene un cartel luminoso en la puerta que muestra ‘Aforo completo’ cuando se llena. Y un empleado controla que no entre nadie más y que no se cuele ningún menor. "Los hosteleros ya no sabemos qué hacer. Tenemos que estar pendientes de que los clientes cumplan las medidas de seguridad, haciendo de poli malo, pero en la calle... no es nuestra culpa que se produzcan aglomeraciones", señala un hostelero.

El vecindario explica que los menores se quedan en la calle, consiguen alcohol en las tiendas pequeñas, cantan, gritan y dejan todo lleno de suciedad. Los hosteleros de esta zona no entienden que el jueves se haya quedado fuera del toque de queda sabiendo que es el día de mayor afluencia de gente. Este fin de semana ya no está en vigor esta medida, pero dan por hecho que el próximo jueves pueden repetirse estas escenas. “Todos los años pasa. Llegan chavales de 18 años a la universidad con ganas de diversión y este año están más desatados que nunca”, resume Ramón, del bar Museo.