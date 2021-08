Los hosteleros insisten en que oficialmente "no hay juevintxo"

Oficialmente el juevintxo ya no existe. Ya no hay pinchopote por dos euros como reclamo pero la inercia y el toque de queda del fin de semana mantiene este día como el de mayor afluencia del ocio nocturno del Casco Antiguo. El portavoz de la asociación Anapeh, Juan Carlos Oroz, insiste en que lo ocurrido ayer por la noche no es responsabilidad de los hosteleros. “No ponemos ningún reclamo ni ningún incentivo para que venga la gente”, señala. Las asociaciones de hosteleros coinciden en que la instauración del toque de queda en fin de semana es lo que ha provocado la masificación del jueves: "Estamos en verano y la gente no tiene que madrugar al día siguiente".

Esta semana, Anapeh difundió un comunicado en el que insistía en que el juevintxo “no existe y por tanto no se promociona”. “Otra cosa es que aquella iniciativa dejara como costumbre salir los jueves, pero la hostelería no puede ser responsabilizada por los botellones que se producen al cerrar los establecimientos”, señalaba la asociación, que opina que con horarios más amplios estos botellones se reducirían.

La Asociación de Empresas de Hostelería de Navarra (AEHN) también recalca en la importancia del "ocio controlado". "La juventud va a seguir saliendo a la calle porque quiere quedar y divertirse. Dentro de un bar o una discoteca se va a exigir que cumplan las normas de seguridad. Así se frenan los contagios y se limitan los problemas de orden público que se están produciendo", señala un responsable.