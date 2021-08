Navarra Suma dice que las obras que se realizan en el Molino de Sangre de la Txantrea se habían "pactado" con Cultura

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona, Juanjo Echeverría, ha asegurado que las obras que se están realizando en estos momentos en el Molino de Sangre de la Magdalena son las que "se había pactado que estábamos de acuerdo" con la Dirección General de Cultura-Príncipe de Viana.

El edil se ha pronunciado de esta manera después de que Cultura haya afirmado en una nota de prensa que se habían retomado las obras en este lugar "sin contar con la pertinente aprobación del proyecto" y recordara al Consistorio pamplonés que "no cuenta con autorización para realizar obras en la Noria de Sangre de la Magdalena y su entorno, hasta que haya un informe favorable del proyecto de conservación del bien".

En declaraciones a Europa Press, Echeverría ha considerado esta nota de prensa una "falta absoluta de lealtad institucional" y ha remarcado que desde la Gerencia de Urbanismo del Consistorio "han trabajado en todo momento en coordinación con los técnicos de Príncipe de Viana". "El proyecto ya se había debatido en el ámbito de alguna reunión y ya sabíamos desde la Gerencia de Urbanismo qué aspectos de ese proyecto no encajaban bien en el criterio de Príncipe de Viana y no se iban a realizar", ha explicado.

Así, ha expresado su sorpresa por que, "estando trabajando en coordinación directa con Príncipe de Viana, de repente aparezca una nota de prensa en estos términos". Para Echeverría, "es una falta absoluta de lealtad institucional que la Dirección de Cultura emita resoluciones a través de notas de prensa". "Si tiene algo que decirnos lo mejor es llamar por teléfono y quedar, y seguir hablando como hasta la fecha hemos hecho con todos los temas arqueológicos que han surgido, no sólo en la Txantrea sino en cualquier otro lugar", ha remarcado.

El concejal de Urbanismo ha asegurado que las actuaciones se han reanudado "en la parte de las obras que se había pactado que estábamos de acuerdo, para no detener las obras". "Ya se había hablado con Príncipe de Viana qué partes de ese proyecto modificado había que reformar, en concreto creo que se hablaba de un banco perimetral que a Príncipe de Viana no le gustaba, que ya se estaba eliminando; pero se podía seguir trabajando en el resto". "Lo que no viene a cuento es dar la apariencia de que el Ayuntamiento de Pamplona está actuando a espaldas de Príncipe de Viana, cosa que no es cierta", ha censurado.