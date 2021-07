Un perro verde en el medio de la calle Jarauta

Dos puertas a la izquierda. Allí creció la madre de Naroa Mendaza Armendáriz. Cuando se le presentó la oportunidad de comprar un local justo al lado de donde vivió su familia, ni se lo pensó. El nombre viene de la canción de Marea 'El perro verde', cuya letra adorna las paredes del establecimiento.

Montar el negocio no fue fácil. El único paso sencillo para adquirirlo fue la compra del mismo, ya que el precio era bastante asequible tras los peores momentos de la pandemia. “La idea era abrir en septiembre, pero las obras se atrasaron y no pudimos estrenarlo hasta justo dos días antes del cierre de la hostelería en octubre”, contaba Naroa, de 34 años. Para colmo, cuando pudieron volver a abrir a finales de 2020, se encontraron con que se estaban realizando obras en el tejado, con un andamio justo en la puerta del establecimiento. Con las restricciones en los interiores de los locales, la parte de la terraza que no se vio afectada fue lo que mantuvo con vida al bar. “Eso y la ayuda de los proveedores y de los clientes”, explicaba Naroa. Ella y su equipo se han ido ganando la confianza de los vecinos poco a poco, café a café. “Había días que solo servíamos tres tazas, pero por algo se empieza”, narraba Naroa.

“Cuando empiezas en hostelería, hay que meter horas detrás de la barra para que los clientes te vayan conociendo”, cuenta. Su cocina se basa en el producto fresco a precios asequibles. Al principio, empezaron sirviendo menús y una amplia carta, pero Naroa pensó que debían centrarse en potenciar el vermú, los fritos y los pintxos: gambas, jamón, huevo, pimientos, y todo acompañado de la cerveza Alhambra: “Sin duda es lo que más pide la gente”, comenta Naroa después de que sirvan una caña específicamente sin espuma a un cliente habitual del local, ya que ella está de baja por el embarazo.

Respondiendo a si ya se consideran el bar de confianza de muchos vecinos, Naroa tiene claro que todavía es muy pronto: “Jarauta está lleno de bares ilustres que llevan décadas ganándose un hueco en la vida de las personas. Nosotros estamos empezando”.

POR DENTRO

Dirección: Calle Jarauta, 28, 31001 Pamplona, Navarra.

Horario: Miércoles, jueves, viernes, sábado y lunes abre a las 9.30h y domingos a las 10.00h. Lunes, miércoles y domingo cierra a las 23.00h, y jueves, viernes y sábado a las 24.00h. Martes cerrado.

Teléfono. 616 623 356

Especialidad: Vermú, pinchos, fritos, cafés y productos locales.

Precios: 1’20€ los fritos, 1’9€ la caña y 2’5€ el cañón de cerveza.

Ingredientes del rulo de cabra: pan tostado, queso de cabra, pimiento del piquillo y nuez.