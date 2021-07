Maya no descarta un San Fermín Txikito con corridas y encierros en septiembre

San Fermín Txikito en Pamplona con encierros y corridas. El alcalde de Pamplona Enrique Maya , ha asegurado este jueves en una entrevista en RNE que este septiembre es posible que se vuelva a celebraren Pamplona con encierros y corridas.

“No descarto nada”, ha asegurado el primer edil pamplonés, que ha remitido a la evolución de la pandemia y la vacunación, con la inmunidad de rebaño en el horizonte.

“No es nada descabellado, no, dicen que al final del verano se llega al 70%. El Gobierno ha dicho que puede haber encierros, puede haber corridas de toros y en Pamplona tenemos una plaza donde el aforo pasaría de los 800, haría falta una autorización del Gobierno. Se puede estudiar, yo no descarto nada para septiembre, los encierros tampoco. Vamos a vivir con esa ilusión, vamos a ver cómo va la pandemia pero, si no somos ambiciosos, no vamos a hacer nada. Somos una referencia, la desilusión de que no haya Sanfermines no es sólo para Pamplona. ¿No puede haber una corrida de toros fuera de San Fermín? No descarto nada.”

El alcalde de Pamplona ha recordado sin embargo que este año no va a haber ningún acto del 6 al 14, pero ha asegurado que esto no es incompatible con su presencia en las misas. “Yo haré lo que me dé la gana, estoy en mi derecho. Yo fui a todas las misas de las escalera, que vaya a la del 7 de julio parece bastante razonable. Iré, claro que iré”.