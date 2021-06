Loza, 40 hectáreas de biodiversidad

C. A. M.

Actualizada 19/06/2021 a las 06:00

Una0 especie de ‘oasis’ en medio de una comarca, la de Pamplona, urbanizada y dominada, lejos de la presión urbanística e industrial, por campos de cereal. Algo más de 40 hectáreas repartidas en su mayor parte en Loza (cendea de Berrioplano) y Orkoien que albergan entre 220 y 230 especies que eligen esta zona de carrizos, arbustos, parcelas de cultivo o áreas semiinundadas para nidificar, vivir o hacer una parada de camino a su destino final. Así describen la laguna de Loza, ubicada a cinco kilómetros al noroeste de Pamplona y próxima a la poza de Iza, quienes la conocen bien y han dedicado años a su difusión, cuidado y estudio. Miembros de la sociedad de ciencias naturales Gorosti como Juan I. Deán. O de Aranzadi Zientzia Elkartea, en los últimos nueva años encabezados por Xabier Esparza. Son parte de los biólogos y naturalistas que han registrado su papel clave en la biodiversidad de Navarra o como área de cría para un buen número de especies de aves.

Hoy Aranzadi, en una jornada organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Berrioplano, que la financia, ha preparado un taller de anillamiento científico de aves y visitas para mostrar, en castellano, el trabajo que ha convertido a este enclave comunal del concejo de Loza en una de las zonas mejor monitorizadas. A través del programa EMAN (estaciones para la monitorización de aves nidificantes), el departamento de ornitología, de forma voluntaria, ha hecho un seguimiento y ha anotado sus tendencias demográficas. Una labor que, resume Xabier Esparza, el responsable en los últimos nueve años (lo empezó Iñigo López Sarasa), resulta importante para la conservación. En ella han tomado parte más de 25 personas procedentes de Navarra, La Rioja o País Vasco.

El trabajo ha permitido extraer algunas conclusiones. “Es llamativo que ocho de las diez especies con más capturas para anillamiento en Loza muestren declives poblacionales significativos. Apunta a un posible proceso de simplificación en cuanto a especies que nidifican en la zona y que dependen de los setos naturales y de las praderas que conforman este espacio natural”, explica el técnico que hoy estará en Loza y que auguraba el jueves que no lloverá cuando a las diez comiencen la visita.

Pero antes de este estudio, Aranzadi editó un monográfico sobre la flora y la fauna. Fue en 2009, con colaboraciones de diferentes técnicos y especialistas. El trabajo mostró la larga lista de especies de flora y fauna que reúnen las 40 hectáreas a las que se llega desde el pueblo de Loza. Desde petirrojos, a mirlos o estorninos en una zona de carrizos, arbustos, choperas, oropéndolas, zonas de cultivo de secano o áreas semiinundadas con gansos, garzas reales, cercetas, porrones, zarapitos, tórtolas, zampullines, carboneros, gaviotas, cigüeñas, garcetas y una lista extensa que evoluciona. También la rana ágil o el visón europeo y, en plantas, además de los narcisos y lirios que florecen entre abril y mayo, destacan en particular las orquídeas, recuerda Juan I. Deán.

Zona sin protección

Pese a su singularidad y condiciones, la laguna está tan sólo incluida en el inventario de zonas húmedas de Navarra. “Eso significa que no la puedes hacer desaparecer ni desecar. Pero no hay un protocolo de gestión, de conservación ni seguimiento de su evolución que ayudaría a su mejor conservación”, explica Deán. Él, con miembros de Gorosti, ha trabajado en diferentes planes para promover esa mejor conservación y que implicaban al concejo, en cuyo comunal se asienta el humedal. Todavía sin éxito, como lamenta Xabier Esparza, que achaca esa “simplificación” de la que habla a aspectos como la gestión de los pastos o a que caballos y yeguas ya no pasten todo el año.