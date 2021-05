Actualizada 23/05/2021 a las 06:00

No faltaba detalle en el apartamento al aire libre de Nuevo Artica. Cocina con electrodomésticos, salón con sofá de tres plazas, televisor de pantalla plana; dormitorio, baño completo, un pequeño jardín y todo tipo de muebles, alfombras y elementos de decoración. Cuesta creerlo, pero lo montó la Mancomunidad “con una selección” de residuos voluminosos recogidos en la calle en un solo fin de semana en Pamplona. El peculiar showroom era como una bofetada en conciencias adormecidas, una campaña más para llamar la atención de los ciudadanos y evitar el lastre de basura abandonada junto a los contenedores. Retirarlos supone un millón de euros adicional y algo peor: muchos de estos residuos acaban en el vertedero, sin opción de reciclaje.

Alejo el Cangrejo, personaje caracterizado por el actor Txori García fue el habitante de la casa. Un anfitrión encantado de recibir, de hablar y de contar. “Esto es solo una pequeña selección de todo lo que nos encontramos cada día, residuos que muchas veces llegan al vertedero, cuando podrían tener un segundo uso, solo con una llamada a los Traperos de Emaús”, apuntaba Maialen Galina, educadora ambiental de la Mancomunidad. Y reparaba, igual que Igor Rico de Intro, la sociedad de comunicación responsable del montaje, en que el servicio gratuito de Traperos de Emaús es conocido entre la ciudadanía. “Pero tal vez hay personas que vienen de otras ciudades y no están familiarizadas y luego están las prisas, me llega el colchón nuevo y quiero retirar ya el viejo, cuando Traperos lo hace como máximo en dos días, el tiempo de espera es reducido”, subrayaba. “Y hay quien deja los muebles en la calle con buena voluntad, pensando en que otras personas los pueden aprovechar, pero no es la manera correcta de hacerlo”, planteaba Txori García, e incidía en todo lo que se desecha, mientras Maite Sáez y Lore y Sara Sanciñena, de 7 y 5 años, saltaban en la cama del dormitorio. “Es que en casa no se puede. Y he visto una bañera en el salón”, sonreía Maite. Cuánto disfrutaron con la bañera los niños, y pedaleando en una bicicleta estática, nueva a primera vista. “¿Vas a limpiar la casa?, ya ha pasado la aspiradora Leire”, advertía otra niña a Alejo.

“Es impresionante que todo esto haya aparecido junto al contenedor, la idea me parece buenísima”, indicaba María Dewisme. Igual opinaban Raquel Ortigosa Díaz y Pili Benítez Rasero, que se encontraron “por sorpresa” con la casa en su paseo del sábado.

El viernes 28 el showroom se instalará de 5 a 8, en Azpilagaña.

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar