Protestas del sector cultural en la Comisión Covid-19 de Pamplona

Actualizada 30/04/2021 a las 13:49

La Comisión Covid-19 ha recibido en su sesión de este viernes 30 de abril a representantes del sector cultural que han transmitido la situación dramática en la que se encuentran ya que las limitaciones impuestas por la crisis sanitaria o no les permite realiza sus actividades o limita en gran medida su programación y la asistencia de público. Además, la comisión ha conocido los datos de Seguridad Ciudadana durante las dos últimas semanas y se ha aprobado no autorizar terrazas temporales de hostelería en la plaza de Santa Ana, tras la consulta realizadas a vecinos afectados, y acordar otra solución para el negocio interesado en el entorno amurallado del Portal de Francia.

En representación del sector cultural han acudido Grego Navarro, gerente del Teatro Gayarre; Luis Mari Remesar, vicepresidente de La Pamplonesa; Ana Zamarbide, presidenta de ANAIM (Asociación Navarra de la Industria Musical); Javier Muruzábal, en representación de EMAN (Escena Musical Asociada de Navarra) y de las salas de conciertos; Miren Balda, responsable de programación de la red Civivox y Fermín Lorente, artista, promotor y especialista en el panorama musical local.

Además de enumerar todas las dificultades que tienen, han agradecido las líneas de trabajo y de gestión llevadas a cabo por el Ayuntamiento que ha permitido que continúe la programación y que se establezcan formas de colaboración, solicitando que se continúe impulsando iniciativas en la misma línea.

ÚLTIMAS DENUNCIAS

El incumplimiento de horarios del estado de alarma es la principal causa de las denuncias de Policía Municipal, que se mantienen en cifras similares a los últimos meses sumando 359 denuncias entre el 16 y el 30 de abril. De las 359, 338 se cursaron a personas y 21 a establecimientos de hostelería. La Comisión COVID-19 se reúne habitualmente cada 15 días, por lo que los datos facilitados por el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Javier Labairu, se corresponden con ese plazo de tiempo.

De acuerdo a los datos presentados por el en la Comisión COVID-19 de hoy, los incumplimientos de horarios se mantienen como la causa más habitual de denuncia, como ha sido habitual en periodos anteriores. Se han contabilizado 161, el 48% del total. Como segunda causa se mantienen las fiestas en pisos, que suman 73 (22%), a pesar de que cada vez es más difícil poder acceder a los domicilios en los que se producen, tal y como se ha recordado en la reunión. 5 de las denuncias han sido a organizadores de fiestas.

POLICÍA MUNICIPAL CONTRA BOTELLONES

A continuación, se sitúan el no utilizar la mascarilla con 50 sanciones (15%) y hacer botellón 47 (14%). El concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Javier Labairu, ha explicado que ambos aspectos están relacionados ya que se suelen producir concentraciones de jóvenes en parques, tras el cierre de establecimientos de hostelería, en grupos de 6 o más personas, con y sin mascarillas. En algunas ocasiones pueden acompañarse de botellones. Ha remarcado que este tipo de actividades son de difícil control, puesto que si mantienen distancias de seguridad y se utiliza mascarillas no son denunciables. Por ello, se impulsa la presencia policial para el mantenimiento de las normas. Por último, por incumplir el confinamiento se cursaron 4 (1%) y por fumar sin distancia 3 (1%).

Los establecimientos de hostelería han sumado 21 denuncias. Se debieron a incumplir reglas de higiene (12), apertura del local (8), y horario (1).

PLAZA DE SANTA ANA

De acuerdo a los criterios aprobados en la Comisión COVID-19 para la concesión de terrazas temporales de hostelería, el Ayuntamiento ha realizado una consulta a vecinos afectados por las terrazas temporales de la plaza de Santa Ana. En la sesión, hace dos semanas, se trataron nuevas solicitudes para la instalación de terrazas temporales en la trasera del Frontón Labrit, la plaza Santa Ana y el entorno amurallado del Portal de Francia. En el primero de los casos se autorizó mientras que en Santa Ana y en el Portal de Francia se decidió realizar un estudio.

En la plaza de Santa Ana, se han consultado unas 100 viviendas. Se han recibido 58 respuesta de las que 4 no fueron válidas. De las 54 contestaciones (54% de participación), 27 votos indicaron que no tenían inconveniente en que se ubicasen terrazas y otros 27 se mostraron en contra. Teniendo en cuenta el resultado y que el área de Seguridad Ciudadana considera que el espacio no reúne buenas condiciones urbanas para ello, en la votación en la Comisión se ha decidido no autorizarla con los votos a favor de Navarra Suma y Socialistas del Ayuntamiento de Pamplona, mientras EH Bildu se ha posicionado a favor de la instalación. El representante de Geroa Bai se encontraba ausente.

En el caso del Portal de Francia, uno de los establecimientos implicados posee terraza y se le ha concedido una ampliación de la misma, y se ha decidido hablar con el otro negocio interesado para buscar una solución diferente.

TERRAZAS DE LA PLAZA DE TOROS

La Comisión Covid-19 ha conocido que ha habido un establecimiento interesado en instalar una terraza temporal junto a la Plaza de Toros. El Ayuntamiento aprobó la colocación de 10 terrazas temporales y fueron solicitados 5 espacios. Tras esta solicitud, el Consistorio abrirá un nuevo plazo público de presentación de propuestas por si hay más bares interesados.

El Ayuntamiento de Pamplona ha autorizado, hasta el momento, la instalación de terrazas temporales de hostelería en la plaza de la Cruz, paseo de Sarasate, Plaza de Toros, Navarrería, Calderería, Santo Domingo y junto al Archivo. El Consistorio está tomando la decisión excepcional de impulsar terrazas temporales de hostelería con el fin de minimizar el impacto económico negativo en el sector que está teniendo la crisis sanitaria y que está conllevado medidas como la autorización de nuevas terrazas, más espacio para las existentes o la supresión de las tasas.

Por otra parte, en los últimos quince días, desde la última reunión de la Comisión COVID-19, se han contabilizado 7 nuevos casos positivos diagnosticados en la plantilla municipal. En estos momentos, hay 14 trabajadores de baja por COVID-19, lo que supone en torno al 0,8% de la plantilla del Ayuntamiento y sus organismos autónomos. El total de personas con casos confirmados en esta segunda oleada desde inicios de septiembre es de 130 (un 7,22% del total del personal municipal).