UGT pide al Ayuntamiento que vacune al persona de la Escuela de Música

Actualizada 26/04/2021 a las 14:19

UGT ha enviado un escrito al Ayuntamiento de Pamplona en el que solicita que se vacune al personal de la Escuela de Música o, en caso de no ser posible, que posibiliten las clases no presenciales en las actividades en las que por su naturaleza no es posible el uso de mascarilla.

La delegada del Personal Laboral de UGT, Olga Izquierdo, indica en el escrito dirigido al Ayuntamiento que las aulas de la Escuela de Música de Pamplona ya están habilitadas con cámaras y pantallas para poder impartir enseñanza no presencial, por lo que considera que, "en el caso de que no pueda llevarse a cabo de manera urgente la vacunación del personal de la escuela, se posibilite esta opción no presencial para aquellas actividades, como las clases de instrumentos de viento o de canto, en las que no es posible el uso de mascarillas".

El sindicato recuerda, en un comunicado, que, ya en el mes de marzo, presentó una instancia ante el departamento de Educación reclamando información sobre "si se había excluido al personal docente de las escuelas de música de los planes de vacunación establecidos con carácter inmediato para el conjunto de los centros educativos", así como de las razones que habían motivado esta decisión, "cuando en dichas escuelas es habitual que se den situaciones en las que se compartan espacios sin posibilidad de usar mascarilla".