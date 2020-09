Estas son algunas de las preguntas del examen para taxista en Pamplona

Actualizada 20/09/2020 a las 08:48

Geografía y ordenanza técnica



1. ¿En qué municipio del área territorial de prestación conjunta del servicio de Taxi en la Comarca de Pamplona está la Clínica Ubarmin?

a) Valle de Aranguren

b) Valle de Egüés

c) Cendea de Cizur

d) Pamplona

(Respuesta correcta: b)



2. ¿En qué municipio del área de prestación se encuentra el polígono de Ipertegui?

a) Berriozar

b) Ansoáin

c) Orkoien

d) Huarte

(Respuesta correcta: c)



3. ¿En qué lugar se encuentra la calle Pedro I?

a) En el barrio de Iturrama de Pamplona

b) En el barrio de San Juan

c) En el segundo Ensanche

d) En el barrio de Azpilagaña

(Respuesta correcta: a)



4. ¿Qué avenida o calle une la Plaza Príncipe de Viana con la plaza de los Fueros?

a) Avenida del Ejército

b) Avenida de Zaragoza

c) Avenida Conde Oliveto

d) Calle Yanguas y Miranda

(Respuesta correcta: b)



5. ¿Dónde se encuentra el Centro Interpretación de las Murallas de Pamplona?

a) En la avenida del Ejército

b) En la calle Arrieta con calle Aralar

c) En la plaza de la Libertad

d) En la calle Arga

(Respuesta correcta: b)



Normativa y conocimientos contables y fiscales



1. Prestar publicidad sexista en el taxi, puede ser sancionado con multa de hasta:

a) 300 euros

b) 1.000 euros

c) 1.300 euros

d) 2.600 euros

(Respuesta correcta: c)





2. En relación a los vehículos de taxistas del área territorial de prestación conjunta indique cuál de estas afirmaciones es FALSA:

a) Los taxis adaptados darán servicio preferente a las personas con movilidad reducida, pero en ningún caso tendrán ese uso exclusivo

b) Los vehículos destinados a la prestación de este servicio podrán llevar publicidad tanto en el interior como en el exterior. La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona determinará la aplicación, regulación y características de esta publicidad

c) Los vehículos destinados a la prestación del servicio del taxi serán blancos, salvo los eléctricos, que podrán ser de cualquier color

d) Se hará constar de manera visible al usuario, tanto en el interior como en el exterior del vehículo, el número de licencia al que se encuentre afecto

(Respuesta correcta: c)



3. No atender la solicitud de un usuario estando de servicio o abandonar un servicio antes de su finalización, salvo que existan causas justificadas, puede ser sancionado con multa de hasta:

a) 300 euros

b) 1.000 euros

c) 1.300 euros

d) 2.600 euros

(Respuesta correcta: c)

