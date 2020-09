50 preguntas para conducir un taxi en Pamplona

Actualizada 20/09/2020 a las 06:00

Normativa y geografía. Son los puntales de las 50 preguntas del examen para obtener el Permiso de Conductor Profesional de Taxi en el ámbito de Pamplona y la Comarca. 46 personas, 33 menos de las 79 inscritas, se presentaron ayer a la prueba en el aulario de la UPNA. Superarla es imprescindible para trabajar en el sector, bien mediante la compra de una licencia, o como chófer asalariado. Lo es desde 2006 y en este tiempo 1.153 personas han logrado el permiso.

Los aspirantes disponían de 45 minutos para responder a las preguntas, distribuidas en dos bloques, en formato test. La prueba se desarrolló por la mañana y los técnicos de la Mancomunidad que la supervisaron destacaron que el porcentaje de personas no presentadas había sido superior al de otras convocatorias. “Tres personas ya advirtieron que no podrían venir, pero han faltado otras 30”, apuntaban. Pudo influir el tiempo transcurrido entre la convocatoria de la prueba, el pasado marzo, y el examen. La pandemia paralizó el proceso y otra causa se sitúa en la propia crisis sanitaria y económica.

"ME GUSTARÍA SER TAXISTA"

En todo caso, entre quienes acudieron, la motivación es diversa, pero el objetivo es el mismo: contar con la posibilidad de conducir un taxi. Lo explicaba Selma Gómez, una de las aspirantes. Tiene 45 años y era la tercera vez que se presentaba al examen. Vecina de Zizur, espera aprobar y confía en poder trabajar como taxista. Me gusta el volante. “Me haría mucha ilusión, pero de momento no puede ser”, explicaba Selma, que lleva tres años en desempleo. Ha trabajado en limpieza, de camarera de piso, de cocinera... Ahora tiene un canal en YouTube (selmagomezvariedades), donde se define como artesana, enseña labores, ganchillo o sube recetas de cocina.

José Luis cuenta 48 años, prefiere no dar su apellido, porque está trabajando en otro sector. “En un banco, pero las cosas no están fáciles y me he presentado por tener el permiso, de momento por eso, por si se pone más complicado”, indicaba al finalizar la prueba. Le pareció asequible, sencilla. Para aprobar necesitan responder de manera correcta a 13 de las 50 cuestiones. El miércoles 23 conocerán el resultado.

También “por tener el permiso” optó al examen Natalia. Actualmente está empleada, pero se encuentra en un ERTE. “Y nunca se sabe”, expresaba en el exterior del aulario de la Universidad Pública de Navarra. “Tal vez no para ahora mismo, porque tampoco en el sector del taxi la situación está bien, ahora está muy mal en todo”, concluía.

El examen se adaptó al protocolo de la covid-19 y los aspirantes debieron de completar las preguntas sin quitarse la mascarilla en un aula con las distancias preceptivas.

En España hay varias ciudades donde también es necesario superar un examen para ser taxista, entre ellas las grandes ciudades: Madrid, Barcelona, Málaga, o Bilbao, e igualmente otras como San Sebastián.

Algunas preguntas





Geografía y

ordenanza técnica



1. ¿En qué municipio del área territorial de prestación conjunta del servicio de Taxi en la Comarca de Pamplona está la Clínica Ubarmin?

a) Valle de Aranguren

b) Valle de Egüés

c) Cendea de Cizur

d) Pamplona

(Respuesta correcta: b)



2. ¿En qué municipio del área de prestación se encuentra el polígono de Ipertegui?

a) Berriozar

b) Ansoáin

c) Orkoien

d) Huarte

(Respuesta correcta: c)



3. ¿En qué lugar se encuentra la calle Pedro I?

a) En el barrio de Iturrama de Pamplona

b) En el barrio de San Juan

c) En el segundo Ensanche

d) En el barrio de Azpilagaña

(Respuesta correcta: a)





4. ¿Qué avenida o calle une la Plaza Príncipe de Viana con la plaza de los Fueros?

a) Avenida del Ejército

b) Avenida de Zaragoza

c) Avenida Conde Oliveto

d) Calle Yanguas y Miranda

(Respuesta correcta: b)



5. ¿Dónde se encuentra el Centro Interpretación de las Murallas de Pamplona?

a) En la avenida del Ejército

b) En la calle Arrieta con calle Aralar

c) En la plaza de la Libertad

d) En la calle Arga

(Respuesta correcta: b)



Normativa y conocimientos contables y fiscales



1. Prestar publicidad sexista en el taxi, puede ser sancionado con multa de hasta:

a) 300 euros

b) 1.000 euros

c) 1.300 euros

d) 2.600 euros

(Respuesta correcta: c)









2. En relación a los vehículos de taxistas del área territorial de prestación conjunta indique cuál de estas afirmaciones es FALSA:

a) Los taxis adaptados darán servicio preferente a las personas con movilidad reducida, pero en ningún caso tendrán ese uso exclusivo

b) Los vehículos destinados a la prestación de este servicio podrán llevar publicidad tanto en el interior como en el exterior. La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona determinará la aplicación, regulación y características de esta publicidad

c) Los vehículos destinados a la prestación del servicio del taxi serán blancos, salvo los eléctricos, que podrán ser de cualquier color

d) Se hará constar de manera visible al usuario, tanto en el interior como en el exterior del vehículo, el número de licencia al que se encuentre afecto

(Respuesta correcta: c)



3. No atender la solicitud de un usuario estando de servicio o abandonar un servicio antes de su finalización, salvo que existan causas justificadas, puede ser sancionado con multa de hasta:

a) 300 euros

b) 1.000 euros

c) 1.300 euros

d) 2.600 euros

(Respuesta correcta: c)