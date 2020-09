Precintadas las huertas ilegales de Paternáin, que se desmantelarán

Actualizada 05/09/2020 a las 08:54

Las huertas de Paternáin, más de noventa parcelas adecuadas en el terreno que en tiempos ocupaban dos campos de fútbol, quedaron este viernes precintadas después de que los aproximadamente 80 usuarios procedieran al desalojo de animales, enseres, aperos y en algunos casos hasta cultivos. Se cumplió así la orden del Ayuntamiento de la cendea de Cizur, que mandó su cierre policial después de que el propietario del terreno hubiera hecho caso omiso a sus requerimientos para retirar las infraestructuras construidas ilegalmente. Éste, a su vez, señaló que va a proceder ahora a la retirada y que ha recurrido al Tribunal Administrativo de Navarra el último requerimiento. Critica, además, que no ha habido “voluntad política” para autorizar un proyecto que planteó cuando en 2012 quedaron casi sin uso los campos de fútbol que en 1985 promovió su padre y que tenían licencia para uso deportivo y habían sido considerados de interés social.



El desalojo lo llevó a cabo el Ayuntamiento de la cendea de Cizur con el auxilio de la Policía Foral. Inicialmente se había previsto para el 27 de agosto, pero dos días antes el alcalde de Cizur, Rafael Ansó (Navarra Suma), tras consultar a los servicios jurídicos, decidió aplazarlo hasta el 4 de septiembre para que los inquilinos pudieran retirar sus bienes. Una parte de éstos plantearon la medida alegando que desconocían la situación legal de las huertas y que no habían sido avisados con tiempo del precinto. La orden cautelar de precintado se envió el 4 de junio.



CON VALLAS Y LLAVE

Personal de servicios múltiples colocó las vallas en cada uno de los accesos al recinto de huertas. Agentes locales cerraron con llave la entrada principal y entregaron una copia al propietario, Tomás Labiano, que presenciaba el cierre junto a un hijo y una hija. También acudió una delegación municipal, encabezada por el alcalde, Rafael Ansó; el teniente de alcalde, Alfredo Caballero; la secretaria, Helena Esquisábel; su predecesor, Juan Ignacio Zubiaur, y el arquitecto.



El alcalde de Cizur recordó que fue en junio cuando firmó la resolución que ordenaba el precinto, previo desalojo, de las huertas, al carecer de licencia. El terreno es de uso deportivo. Apuntó que el expediente se remontaba a 2012 y que había sido denegado por no ser compatible con la normativa urbanística para la zona. Añadió que las decisiones adoptadas habían contado con el apoyo unánime de la corporación y habían estado precedidas de sanciones económicas incumplidas.



Tras el cierre policial y la entrega de la copia de la llave al propietario, se le advirtió de que sólo él sería el responsable y que podría acceder para retirar las instalaciones ilegales. “Hasta ahora ha habido un tema administrativo, pero si se levanta el precinto será un problema penal”, recordaban desde el Consistorio. Apuntaron también que el proyecto implicaba la construcción en unas condiciones que el proyecto no recogía (parcelas de 500 metros y no de 120) y que no era compatible con el pueblo.



HUERTAS EN LUGAR DE FÚTBOL

Tomás Labiano usó la llave inmediatamente. Señaló que desde “ya” iba a proceder a la retirada de los elementos ilegales. Comenzó a instalarlos en 2013 indicó. Los primeros inquilinos, dice, llegaron en 2017. “En 2012 planteé un plan para hacer huertas. Los campos de fútbol ya no tenían uso tras la crisis y el desarrollo de los de hierba artificial. En su día sí que el terreno tenía licencia y se consideró de interés general. Entonces presenté otra iniciativa de interés general y social, las huertas. Pero no me autorizaron”, da su versión de lo ocurrido.



Dijo que no recibió, por escrito, una respuesta del Ayuntamiento y que por eso “siguió para adelante”. En su defensa añadió que ha presentado “proyectos y papeles” para cambiar el uso del terreno, para instalar paneles solares en las edificaciones de los antiguos vestuarios y bar y para construir una balsa donde acumula agua de lluvia y de un pozo cercano. “No me han querido dejar cuando no hay más proyecto social añadió.



El Consistorio recordó que además de la instalación ilegal, constaban usuarios de las huertas. “Empecé a preparar la instalación y me venían a pedir que les dejara un terreno. Y algo tenía que cobrar para recuperar mi inversión y el crédito que tengo. Algunos me daban productos y otros dinero”, dijo sin desvelar cantidades. “Que nadie piense que me estoy haciendo rico. Sólo para recuperar lo que he invertido”. Al parecer, Hacienda iba a iniciar una investigación al no tener constancia de la actividad que se desarrollaba.



Labiano acumula los permisos concedidos en 1985 y los proyectos presentados en 2012, también un informe del Defensor del Pueblo que señaló al Consistorio para que estudiara su petición. Así como una resolución del TAN que, dice, recogía que algunas instalaciones eran incompatibles. “Quiero que me digan qué se puede hacer”, apunta.



Respecto al último documento, de junio, que anunciaba el precinto, indicó que no se notificó a los inquilinos ni se llevó a cabo. “Lo recurrí al TAN por eso”. Ahora, sin embargo, dice que lo retirará todo. “Y esperaremos a ver qué dice el TAN, pero no ha habido voluntad política para autorizarlo”.