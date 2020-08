Actualizada 27/08/2020 a las 18:37

La Asociación Casco Antiguo de hostelería y comercio ha criticado el cierre de la plaza Consistorial para la celebración de los conciertos en el balcón del Ayuntamiento de Pamplona dentro del festival "Flamenco on Fire".



El gerente de la asociación, Carlos Albillo, ha manifestado que el Ayuntamiento de Pamplona informó del cierre de la plaza, entre hoy, jueves y el domingo durante dos horas cada jornada "dos días antes de su celebración y de manera casual".



En ese momento, señala Albillo, se pusieron en contacto con el Ayuntamiento de Pamplona, en concreto con el Área de Seguridad Ciudadana y el Área de Turismo y Comercio para "buscar alguna fórmula que permitiese la convivencia y que no se cerrase la plaza".



Al comienzo de los preparativos del festival "Flamenco on Fire" en la mañana de este jueves, ha podido verse a varios comerciantes quejándose a la organización del cierre de la plaza y la imposibilidad de que la clientela accediera a sus locales. En esos momentos algunos de ellos avanzaron que enviarían una queja a la Asociación de comerciantes.



Albillo considera posible "dejar pasillos que permitan cerrar la plaza, pero al mismo tiempo el acceso a estos comercios y bares" y ha criticado que "no se haya informado (de manera oficial) ni a los comercios ni a la asociación" y que tampoco "se haya hecho caso a las demandas y sugerencias que se han presentado desde la asociación" en el momento en que conocieron el cierre de la plaza.



Ha añadido que "tanto comercio como hostelería lo están pasando francamente mal, están en momentos muy delicados y nos encontramos con que se minusvalora que se cierre la plaza durante cuatro días en hora punta", hecho que se suma a que "las tardes están siendo muy flojas en cuanto a ventas", afirma el gerente.



"Estamos encantados con que se hagan eventos y no estamos en contra del festival, pero creemos que tanto desde la organización como desde el Ayuntamiento deberían saber que esto no puede hacerse así", completa Albillo.



Además, confirma que ha recibido "múltiples llamadas de comerciantes muy indignados y cabreados" por la situación ocurrida esta mañana y que previsiblemente se repetirá entre las 11 y las 13 horas hasta el próximo domingo.



Desde la asociación, Albillo pide "darle un par de vueltas y buscar soluciones que no impidan ejercer nuestra actividad normal, ya que ambas deben ser compatibles", apunta. "Queremos que se busquen las condiciones necesarias para que no suceda esto y mañana no ocurra de nuevo", añade.



Por último, señala el enclave especial de la Plaza del Ayuntamiento, que "comunica dos zonas y si ésta se cierra cortocircuita el paso y hace dar una vuelta enorme".



En un escrito remitido desde la Asociación Casco Antiguo señalan que además "el cierre de la plaza se ha dejado sentir en establecimientos de calles próximas como Santo Domingo, San Saturnino, Calceteros y Mercaderes si atendemos a los testimonios recibidos a lo largo de la mañana" por los miembros de la asociación.



En el documento también señalan que "el cierre de la plaza ha llevado aparejada la paralización prácticamente total de la actividad comercial de los establecimientos de la zona durante esas dos horas".