Estos son los cortes de tráfico de este miércoles en Pamplona

Las principales alteraciones de tráfico previstas para este miércoles 26 de agosto en Pamplona se sitúan en el cruce de las avenidas del Ejército y Pío XII, donde continúan los trabajos para realizar diversas modificaciones viarias.

-Cruce avenidas Ejército-Pío XII

-C/ Doctora Ariz

-C/ Valle Egües

-Avda. Baja Navarra

-Avda. Bayona

-Plza Virrey Armendariz

