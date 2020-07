Actualizada 08/07/2020 a las 11:41

Un grupo de jóvenes de Pamplona que participan en el trabajo de la Red Antirumores han impartido un taller de formación de Agentes Antirumores dentro de la Cumbre que este año tiene como centro Tenerife, aunque debido a la situación de crisis generada por el Covid-19 se está realizando online desde el mes de abril. En ese taller hubo una veintena de participantes de entre 14 y 24 años y contó con la presencia de monitoras de ciudades como Castellón, Tenerife, Logroño y Barakaldo. Y está previsto que los talleres continúen a lo largo de los próximos meses.



Los encuentros bautizados como Cumbre Juvenil Antirumores comenzaron en 2016 con periodicidad anual y se han celebrado en Sabadell (2016), Getxo (2017), Pamplona (2018) y Madrid (2019). En ellas se dan cita grupos de jóvenes de toda España vinculados a la Estrategia Antirumores, una metodología de trabajo en red que pretende no solo detectar, sino también desactivar rumores xenófobos, haciendo hincapié en discursos alternativos en pro de la diversidad cultural y la cohesión social. La premisa es que los rumores basados en estereotipos y prejuicios, si no son desmontados, pueden llevar, no solo a la desconfianza hacia un grupo social concreto, sino también a su rechazo y discriminación. En las cumbres se comparten experiencias y buenas prácticas.



El grupo juvenil antirumores de Pamplona se formó en 2017, trabaja en la estrategia antirumores directamente en su entorno más cercano, especialmente entre la gente joven. Este grupo ha ido creciendo y realizando diferentes acciones en colaboración con Zaska, la red antirumores de Navarra, y con asociaciones de la ciudad que trabajan con infancia, adolescencia y en el ámbito de la diversidad cultural, como, por ejemplo, talleres formativos a jóvenes y personas voluntarias y en centros educativos. Esta red está abierta a la participación de jóvenes a partir de los 13 años. Para quienes quieran trabajar en esta iniciativa el contacto para solicitar información: juventud@pamplona.es



Los encuentros de la Cumbre Juvenil Antirumores de este año comenzaron en abril y están abarcando temas como la capacitación de los propios agentes, el ciberracismo, el arte y el mundo audiovisual como metodología antirrumor y de promoción de la convivencia intercultural, las historias de vida como discursos contra la xenofobia, etc.