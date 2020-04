Actualizada 17/04/2020 a las 10:36

Voluntarios de la red de ayuda "Barañain Zainduz" han comenzado a contactar telefónicamente con las 4.000 personas mayores que viven en esa localidad navarra para conocer la situación en la que se encuentran, así como ofrecer ayuda en caso de que fuese necesario.

Asimismo, otro de los objetivos de la iniciativa es "paliar la sensación de miedo y soledad", que es algo que "se repite en bastantes casos", según ha indicado "Barañain Zainduz" en un comunicado.

Después de varios contactos mantenidos entre la red de ayuda y el Ayuntamiento de Barañain para llevar la propuesta a cabo, las primeras llamadas comenzaron el 14 de abril y se pusieron en contacto con vecinos como Milagros, que adjunta un testimonio.

"Vivo sola y estaba enferma con síntomas del coronavirus, por lo que no podía salir de casa. Luego me llamó un chico voluntario diciéndome que me traería los recados que necesitaba" y añade: "en quince días me ha cambiado la vida. No tengo palabras para expresar mi agradecimiento".

Es por esta razón por lo que "Barañain Zainduz", un red integrada por 143 personas voluntarias, valora muy positivamente la puesta en marcha de este nuevo servicio, aunque consideran que hubiese sido "conveniente" su activación "en la primera o segunda semana del confinamiento".