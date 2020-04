Zizur Mayor vuelve a autorizar el mercadillo tras un cambio en la norma

16/04/2020 a las 06:00

Este viernes volverá a funcionar el mercadillo municipal de Zizur Mayor. Parcialmente y con los cuatro puestos destinados a venta de alimentos de primera necesidad. Así lo dicta una resolución firmada por el alcalde, Jon Gondán. El edil la adoptó tras haber trascendido un cambio en el decreto que estableció el estado de alarma, que inicialmente había prohibido este tipo de actividades. Otros municipios están a la espera de que llegue el documento oficial que confirme la modificación. También en lo referente a los trabajos de siembra, cultivo y riego en huertos particulares. Ahora sólo se puede acudir a recoger alimentos y varias han sido las voces, además de los hortelanos, que han pedido cambios.



La resolución de Zizur se conoció por la tarde, tras un día de polémicas con la Delegación del Gobierno por los cambios y su entrada en vigor. Fue precisamente en la reunión de coordinación con este organismo y con representación de Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Policía Foral y el jefe de policía de Pamplona en representación de todas las policías locales donde se abordó este posible cambio. Allí se trató que las autorizaciones para los mercadillos quedaban a expensas de la decisión municipal.



El alcalde de Zizur Mayor, Jon Gondán, confirmó que tanto su municipio como Alsasua habían actuado tras este anuncio y la modificación que había realizado el ministerio del Interior. Recordó que en su caso la autorización para mercadillo quedó suspendida el 13 de marzo, cuando empezaron a adoptarse medidas para reducir el contagio del COVID-19. Ese día, viernes, se celebró el último. Con posterioridad, había recibido varias peticiones de los titulares de los puestos. No fueron atendidas al haberse prohibido expresamente su celebración. Hasta ayer, que se acogió al cambio anunciado en el decreto. “Casi cada día se introducen modificaciones al decreto del estado de alarma y al conocer esta se ha firmado al resolución, referida únicamente a los puestos de alimentación”.



De acuerdo con la resolución, en Zizur Mayor serán cuatro los puestos que podrán funcionar. Se trata de los dos puestos de frutas y verduras, uno de queso, bacalao y huevos y otro de encurtidos y pastas. Para su instalación en la plaza Idoia tendrán que seguir las directrices de Policía Municipal. Deberán garantizar la seguridad y criterios de prevención. Gondán recordó que hay espacio suficiente en la plaza para disponer los puestos de manera lineal y que la clientela aguarde su turno en fila.



Desde otros municipios valoraban la posibilidad de reabrir la actividad en lo referente a alimentación. Y destacaban las posibilidades, al tratarse de una actividad al aire libre y con más espacio que algunos supermercados. Remarcaron que en los puestos del mercadillo sólo el personal maneja los productos y que su apertura contribuirá a ayudar a la economía de las familias que se dedican al comercio no sedentario.



PENDIENTES DE LAS HUERTAS



En la misma reunión se abordó la decisión respecto a las huertas. Al parecer, será el Gobierno foral el que establezca en qué medida y cuándo se podrán acceder a ellas para labores de siembra, plantación y riego, más allá de la recogida de alimentos permitida hasta ahora.



Algún municipio anunció el cambio y Delegación del Gobierno recordó, después, que todavía no era oficial la modificación y que, por tanto, no había cambios confirmados respecto al manejo en estos espacios.