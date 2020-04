La felicitación a una niña une a policías y vecinos en Zizur Mayor

Actualizada 16/04/2020 a las 11:43

La felicitación por sorpresa a una niña de 10 años en Zizur Mayor, por parte de un agente municipal que es integrante del Orfeón Pamplonés, ha unido a policías y vecinos de esta localidad en un emotivo acto que ha servido para aliviar al menos durante un día los rigores del confinamiento por el COVID-19.



Según se puede observar en un vídeo grabado por los agentes y la familia de la niña, que está teniendo una amplia difusión en redes sociales, un vehículo policial, haciendo sonar las sirenas, se acercó al bloque de viviendas en el que reside esta familia para felicitar a Paula, que el 14 de abril cumplió 10 años.



El policía Iñaki Izal, integrante de la "cuerda de bajos" del Orfeón Pamplonés, entona por megafonía la canción de felicitación de cumpleaños que tan famosa hicieron los Payasos de la Tele. Muchos vecinos del bloque, asomados a las ventanas, se sumaron a la canción y aplaudieron a Paula a modo de felicitación.



El agente pidió entonces a Paula que bajara a la calle para entregarle, guardando la debida distancia de seguridad, un diploma plastificado con su nombre bajo un gran arcoiris.



Vicky Trigueros, madre de la niña, ha comentado que en la cuenta de Instagram del alcalde de Zizur, Jon Gondan, vio que la policía municipal de la localidad ya había felicitado a otros niños y en ese momento "se me encendió la bombilla".



"Cuando le dije a Paula que se asomara a la ventana, ya se empezó a poner muy nerviosa y, cuando se empezaron a oír las sirenas, se le subieron los colores y ya se dio cuenta de qué iba el tema", ha señalado.



Esa felicitación, ha afirmado Vicky, fue muy importante para su hija: "Cuando yo estaba grabando el vídeo, con la otra mano le sujetaba el hombro y ella estaba temblando, estaba superemocionada, se le caían las lágrimas".



"Me gustó mucho cuando él saca el diploma y le pide que baje al portal a recogerlo, y todo el mundo se viene arriba aplaudiendo. Fue muy bonito y muy emocionante", ha subrayado.



Cuando terminó la felicitación, ha destacado, Paula "se me agarró que no me soltaba, y decía: 'mamá, es el mejor cumpleaños de mi vida, no te lo voy a poder agradecer nunca, eres la mejor madre del mundo', y se me caía la baba. No hay precio para eso".



"Con todo esto que está pasando, fue un cumpleaños muy especial. Ella lo ve como algo muy distinto", ha resaltado la madre de la niña.



Vicky ha explicado que, en el cumpleaños de su hija, quería organizar algo especial, porque en esta situación de aislamiento "me daba mucha pena por ella. La semana anterior Paula ya había estado un poco agobiada, se le hacía pesado el confinamiento y quería salir. Esto le da dado otra vez el subidón".