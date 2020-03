Preguntas y respuestas sobre el Estado de Alarma en Pamplona

Actualizada 20/03/2020 a las 14:31

Desde hoy dos personas podrán compartir coche para ir al trabajo, aunque deberán sentarse en el vehículo de forma cruzada, y uno en la parte delantera y otro en la trasera. Las gasolineras ya solo podrán expender gasolina y pan, y los talleres mecánicos sí atenderán al público, aunque sólo se debería acudir a sus servicios si es imprescindible arreglar el vehículo.



Son novedades recientes que buscan que la reglamentación del Estado de Alarma se vaya adaptando a las necesidades sociales detectadas, manteniendo siempre los cuidados sanitarios a la población. El Ayuntamiento de Pamplona ha colgado desde esta mañana en su página web un catálogo de las preguntas más frecuentes que se realizan los ciudadanos sobre conductas permitidas o prohibidas en relación el Estado de Alarma. Los contenidos del espacio web se irán actualizando, tanto con las modificaciones normativas, como con aquellas consultas reiteradas de interés ciudadano. Además, también se pone a disposición de la ciudadanía un buzón de dudas en el mail dudascoronavirus@pamplona.es, a las que se les irá dando respuesta a lo largo de estos días.



DESPLAZAMIENTOS A PIE



Respecto de los desplazamientos, la Policía Municipal aclara que no se puede alegar prescripción médica para salir a la calle, como tampoco lo pueden hacer las personas que se encuentren viviendo en pisos-residencias destinadas a personas con discapacidad psíquica, salvo casos de hacinamiento.



Quienes transiten deberán hacerlo individualmente, salvo que deban ser acompañados por menores, personas vulnerables, de la tercera edad o con discapacidad. A las personas que tengan que ir a trabajar no se les exigirá un certificado de su empresa a modo de salvoconducto, servirá también un carné de empresa, ficha o algo similar, pero deberán justificar de dónde vienen y a qué lugar se dirigen.



Se admitirá, de forma justificada, desplazamientos para consultas médicas, farmacias, cuidado de mayores etc. Se sancionarán las conductas falsas o simuladas.



TRAYECTOS EN VEHÍCULOS A MOTOR



Desde hoy dos personas podrán compartir vehículo para ir al trabajo. También se admitirá la ocupación de dos personas si una de ellas es discapacitada, menor de edad, persona mayor o que necesite ayuda para la movilidad o bien, si es un trayecto compartiendo coche particular para dirigirse al trabajo o para acceder al centro de trabajo sin usar el transporte público. En esos casos los ocupantes del vehículo deberán sentarse de forma cruzada y ocupando uno la parte delantera y otro la trasera. Se recuerda que el transporte público en estos momentos tiene limitado el aforo y regulada la forma específica de acceso al interior. No se puede habitar en autocaravanas.



No está permitido el desplazamiento de segundas residencias, aunque quienes ya se encuentren allí se podrán mantener en su interior ya que se considerarán como primera vivienda. Tampoco están admitidas las salidas fuera de la Comunidad Foral para asistir a funerales y, dentro de Navarra, la asistencia no podrá superar las 25 personas.



En el Sector Primario se permitirá el desplazamiento de personas para el cuidado de parcelas, ganado, invernaderos, campos de producción extensiva, etc. Podrán también salir quienes tengan animales en fincas, aunque por el tiempo imprescindible para realizar esa tarea.



MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS



Las ITV están cerradas y los plazos administrativos suspendidos, por lo que no tendrán ninguna sanción los propietarios de vehículos a quienes les toque hacer la revisión en estos días o la tengan vencida. Por otra parte, los talleres mecánicos sí podrán trabajar abiertos al público.



Las estaciones de servicio permanecerán abiertas para repostar combustible. En sus tiendas solo está permitida la venta de pan y otros productos de primera necesidad.



NEGOCIOS DE ALIMENTACIÓN



En el caso de establecimientos de venta solo podrán abrir los de alimentación o aquellos que tengan una sección destinada a eso, aunque únicamente en la parte de la tienda destinada a productos de alimentación. Así sucede en las tahonas (pan y café para llevar); tiendas de chucherías (únicamente pan); droguerías (productos de alimentación para mascotas); bazares y tiendas locutorio (pan). Estas últimas también podrán mantener el servicio para realizar transacciones económicas.



Respecto al suministro de comidas ya preparadas (restaurantes, pizzas, hamburguesas…), los locales estarán cerrados al público, aunque podrán repartir a domicilio.



Se mantendrán abiertas, aunque con las pertinentes medidas de seguridad, supermercados, tiendas de alimentación y tiendas de animales (comida para mascotas).



OTROS SECTORES ECONÓMICOS



En relación otros servicios de distintos sectores económicos, Policía Municipal recuerda que no se consideran de primera necesidad las ferreterías en ningún caso. Las empresas de suministro de maquinaria no podrán estar abiertas al público, aunque si atender a urgencias de reparación absolutamente necesarias. La venta de fitosanitarios y material de construcción solo se autoriza para profesionales, autónomos o mayoristas.



También por casos de emergencia, se admite el trabajo de gremios a domicilio (pintores, electricistas, fontaneros, montadores de muebles, etc.). En el caso de la construcción, el Decreto con la regulación del Estado de Alarma no exige la suspensión de los trabajos, aunque sí que se garanticen las normas sanitarias pertinentes en los tajos.



Se mantendrán abiertas, aunque aplicando medidas de seguridad, farmacias, centros médicos, ópticas, ortopedias, venta de productos de higiene y limpieza, prensa y papelería, estancos, tiendas de telefonía, tintorerías y lavanderías.

