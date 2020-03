NA+ y PSN dan carácter definitivo a la nueva ordenanza del euskera

Actualizada 06/03/2020 a las 07:51

No había dado el PSN ninguna señal para variar su apoyo a la propuesta de Navarra Suma como ocurrió el pasado 23 de diciembre cuando se aprobó inicialmente una nueva ordenanza del euskera, que derogara la que salió adelante en la anterior legislatura -en concreto el 29 de mayo de 2019- de la mano de Bildu, Geroa Bai, Aranzadi e I-E. Así que el jueves, sumó sus cinco votos a los 13 NA+ para darle carácter definitivo a esta normativa con la oposición de los 7 representantes de Bildu y los dos de Geroa Bai.



La propuesta volvía al pleno tras el período de exposición pública durante el cual se presentaron cinco alegaciones que fueron desestimadas. Las dos formaciones nacionalistas decidieron hacerlas suyas mediante mociones, a las que NA+ y PSN sumaron las suyas propias. La del grupo de la alcaldía era una simple corrección de texto: incluir el lenguaje inclusivo en la normativa y que contó con el respaldo del resto.



La socialista se hacía eco de alegación de un vecino apellidado Azcona que solicitaba una protección y fomento para el euskera como lengua “minorizada”. Petición que también habían asumido Bildu y Geroa Bai, por lo que finalmente se votó en un sólo bloque que sí salió adelante. NA+ justificó su negativa por entender que “minorizada” quería decir perseguida. “Si lo cambian por minoritaria podríamos apoyarlo”, dijo la edil de Cultura María García-Barberena (NA+). “No, ha sido una lengua censurada durante la dictadura”, dijo Maite Esporrín (PSN).



Y se quedaron fuera las de Bildu y Geroa Bai, que acusaron al equipo de gobierno de “euskarafobia” en lugar de creerse que era para adaptarse a la realidad lingüística de Pamplona, según defendieron NA+ y PSN. “En un estudio encargado por el Gobierno de Uxue Barkos se indicó que en Pamplona el 12% conoce la lengua y únicamente el 3% lo usa. En cambio Bildu promovió una plantilla que no sólo rebasaba lo planteado para la zona mixta a la que pertenece Pamplona, sino lo que se exige a la vascófona. Así que con la ordenanza nos ajustamos a la ley y damos cumplimiento al Tribunal Superior de Justicia”, dijo García-Barberena, en referencia a una sentencia de dictaminaba como “discriminatorio” el acceso a la función pública por la perceptividad del euskera.



Y precisamente este fue el otro motivo que impulsó, según alegaron la edil de Cultura y la portavoz socialista Maite Esporrín, a una derogación de la normativa. “Era un compromiso que adquirimos con nuestro electorado. Volver a la de 1997 que no suponía una discriminación para el 87% de los ciudadanos”.



Pero desde Bildu y Geoa Bai se acusó a la edil de Cultura de adaptar los datos a su propósito. “Porque no contempla a los miles de nuevos euskaldunes surgidos del modelo D. Se les nota la euskarafobia en clausurar páginas en redes sociales en euskera, en que los calendarios municipales no sean bilingües, en no aprobar una ordenanza de Participación por cuatro palabras en euskera, en no rotular en euskera la avenida del Ejército o en la escasez de plazas en euskera en las escuelas infantiles”, dijo la edil de Bildu, Marian Aldaia.



“Estoy convencido de que sin sentencia de por medio hubieran actuado igual y saben que esta normativa es mucho más restrictiva que la del 97”, añadió Patxi Leuza (Geroa Bai). “Ahora, el euskera tendrá la misma consideración que una lengua extranjera”, apuntaló Aldaia.